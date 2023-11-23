Ο Τζέιμι Φοξ κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η καταγγελία της γυναίκας, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023, υποστηρίζει – σύμφωνα με το «People»- ότι το περιστατικό έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2015, στο Catch, στη Νέα Υόρκη.

Το φερόμενο ως θύμα, που αναφέρεται ως «Jane Doe», ισχυρίστηκε ότι μπήκε στο κατάστημα όπου είδε τον συνιδρυτή του Catch Hospitality Group, Mark Birnbaum, να κάθεται ένα τραπέζι πιο πέρα και να πίνει ποτά με τον 55χρονο Φοξ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Eric Marlon Bishop.

Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή πλησίασε με μια φίλη της το τραπέζι του Φοξ, για να βγάλουν μια φωτογραφία με τον διάσημο ηθοποιό. Ισχυρίστηκε ότι εκείνος απάντησε: «Σίγουρα μωρό μου, οτιδήποτε για σένα» και προχώρησε στη λήψη πολλών φωτογραφιών.

Στην καταγγελία, η γυναίκα είπε ότι ο Φοξ φαινόταν μεθυσμένος. Πιο συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε ότι ο ηθοποιός της είπε ότι έχει σώμα μοντέλου. «Μυρίζεις τόσο ωραία και μοιάζεις με τη Nickie», φέρεται να της είπε ο ηθοποιός. Στη συνέχεια η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Φοξ την τράβηξε και την πήγε στην ταράτσα του εστιατορίου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο ηθοποιός έβαλε τα χέρια στη μέση της και στη συνέχεια άρχισε να της χαϊδεύει το στήθος της.

Η γυναίκα είπε ότι ο Φοξ προχώρησε και σε άλλες άσεμνες πράξεις, όπως ότι προσπάθησε να βάλει τα δάχτυλά του στα γεννητικά της όργανα, αλλά σταμάτησε όταν είδε τη φίλη της.

Η ίδια δήλωσε ότι τραυματίστηκε σωματικά και ψυχολογικά, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις συνήθεις και κανονικές δραστηριότητές της. Ζητά αποζημίωση από τον ηθοποιό για τον πόνο και την ταλαιπωρία που υπέστη, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής το ποσό.

