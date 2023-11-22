Nicole Kidman: Η απώλεια βάρους της προκαλεί φόβο σε φίλους και συγγενείς

Η πρόσφατη εμφάνιση της Νικόλ Κίντμαν φαίνεται να προκαλεί ανησυχία σε συγγενείς και φίλους, αναφορικά με το ζήτημα της υγείας της. Η 56χρονη ηθοποιός, η οποία έχει χάσει πάνω από 20 κιλά τους τελευταίους μήνες, εθεάθη στα βραβεία CMA τον περασμένο μήνα να δείχνει αδύνατη και αδύναμη.

Σύμφωνα με το RadarOnline, η απώλεια βάρους της ηθοποιού πλέον είναι ανησυχητική, ενώ το μέσο κάνει λόγο για «οστά που προεξέχουν από το σώμα της». «Έχει χάσει τόσο πολύ βάρος, που μοιάζει σαν να πρέπει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο.

Πηγές υποστηρίζουν ότι η απώλεια βάρους της Νικόλ Κίντμαν υποκινείται από την επιθυμία της να ανταγωνιστεί νεότερες ηθοποιούς, όπως η Jennifer Lawrence και η Margot Robbie.

Nicole Kidman's recent weight loss sparks fear among friends and familyhttps://t.co/E4ctafzvLI — Betty (@nancyz765051) November 21, 2023

«Η Νικόλ φοβάται ότι ο χρόνος έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Ωστόσο, είναι πεπεισμένη ότι το να χάσει κι άλλο βάρος θα κάνει τον εαυτό της να δείχνει καλύτερα!».

Ο σύζυγος της ηθοποιού, Keith Urban, φέρεται να ανησυχεί για την υγεία της και την έχει παροτρύνει να φροντίζει καλύτερα τον εαυτό της.

Σε μια τολμηρή κίνηση για την ανεξάρτητη κινηματογραφική σκηνή, η A24 αποκάλυψε ότι τα βαριά ονόματα του Χόλιγουντ, Νικόλ Κίντμαν και Antonio Banderas, θα μοιραστούν την οθόνη στο επερχόμενο ερωτικό θρίλερ «Babygirl».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.