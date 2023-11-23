Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αμειφθείτε καλύτερα για τις προσπάθειες που καταβάλλετε στον εργασιακό τομέα τον τελευταίο καιρό και ίσως αυτό να το δείχνετε με την συμπεριφορά σας με έναν μάλλον κακό τρόπο στους γύρω σας. Φανείτε λογικοί, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι...

Ταύρος

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την ημέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλειά σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβάστε τίποτε.

Δίδυμοι

Μέρα αφιερωμένη στην οικογένεια και στα αγαπημένα σας πρόσωπα η σημερινή! Υπάρχει γύρω σας κόσμος που σας αγαπάει και νοιάζεται για σας, τους παραμελείτε όμως συχνά… Ίσως να χρειαστεί να θυσιάσετε κάτι σημαντικό για σας. Και δεν θα αφορά κάποιο υλικό αγαθό ή χρήματα, αλλά μια συναισθηματική επαφή. Αποφύγετε τις λογομαχίες και αποδεχτείτε το αποτέλεσμα με αξιοπρέπεια.

Καρκίνος

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Λέων

Η διαίσθηση σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Παρθένος

Σήμερα θα καταφέρετε να κλείσετε ένα θέμα που σας απασχολεί αρκετό καιρό τώρα και να ανασάνετε βαθιά. Επιτέλους μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας σε νέες δράσεις. Μη μπερδεύετε τα συναισθήματα φιλίας με την αγάπη και τη σχέση σας. Τα άστρα σας συμβουλεύουν να φανείτε τολμηροί και να διεκδικήσετε αυτά που επιθυμείτε

Ζυγός

Προβλέπεται βελτίωση στα αισθηματικά ζητήματα σήμερα. Η μέρα είναι πολύ καλή για τον αισθηματικό σας τομέα. Προσπαθείτε να χτίσετε κάτι νέο σήμερα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της προσπάθεια σας να μην ξεχνάτε ποτέ ότι η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει.

Σκορπιός

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Τοξότης

Αναζητήστε την στήριξη, ψυχολογική ή πρακτική, στους γύρω σας, για να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο που έχετε περιέλθει και να προχωρήσετε σε ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε στην ζωή σας. Σε μια αντιπαράθεση που θα προκύψει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, εσείς έχετε το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης, άσχετα εάν το καταλογίζετε στους άλλους.

Αιγόκερως

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Υδροχόος

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι’ αυτό θα είναι ο σύντροφο σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήσετε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση

Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Ιχθείς

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

