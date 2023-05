Jamie Foxx: Η πρόοδος της ανάρρωσής του εκπλήσσει τους πάντες - «Κάλεσμα αφύπνισης», λέει ο ίδιος για τη νοσηλεία του

Η μεγαλύτερη κόρη του ηθοποιού παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του πατέρα της στο Instagram

Η ανάρρωση του Τζέιμι Φοξ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σύμφωνα με πηγή που αποκάλυψε πρόσφατα την πρόοδο του σταρ του Χόλιγουντ μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο τον Απρίλιο, λόγω μιας «ιατρικής επιπλοκής», αναφέρει το «OK!»

Αν και οι λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του ηθοποιού παραμένουν «μυστικές», ο ίδιος άνθρωπος ανέφερε: «Η οικογένειά του ήθελε να έχει μια ήρεμη ανάρρωση. Χρειαζόταν χρόνο για να γίνει καλά και προτίμησαν να κρατήσουν τα πράγματα ιδιωτικά μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς ο κίνδυνος για την υγεία του. Γι' αυτό και υπήρχε και υπάρχει ένα πέπλο μυστήριο για το τι ακριβώς έχει συμβεί».

Jamie Foxx Is 'Taking His Health Scare Seriously,' Says Source: 'This Was a Wake-Up Call' Jamie Foxx's daughter announced that he has been hospitalized for a 'medical complication' in April. pic.twitter.com/dHwbYcmSUR — Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) May 28, 2023

Αναφερόμενος σε μια πρόσφατη ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κόρη του, Corinne Foxx, σχετικά με την υγεία του πατέρα της, ο ίδιος είπε: «Ο Τζέιμι εκπλήσσει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών του, με την αξιοσημείωτη πρόοδό του».

Και συνέχισε: «Ο Τζέιμι αντιμετωπίζει σοβαρά την κατάσταση της υγείας του. Ήταν ένα κάλεσμα αφύπνισης. Ο Τζέιμι ζει από την προσπάθεια», συνέχισε η πηγή, αναφέροντας το νέο μουσικό σόου γνώσεων του Fox, «We Are Family», στο οποίο θα είναι υπεύθυνος ο ηθοποιός με την κόρη του. Το δίκτυο ανακοίνωσε το συναρπαστικό πρότζεκτ στις 15 Μαΐου και θα βγει στον «αέρα» το 2024.

«Ο Τζέιμι Φοξ ήθελε πάντα η Corinne να είναι εκπρόσωπός του. Είναι αυτή που εμπιστεύεται περισσότερο», εξήγησε η πηγή, τονίζοντας ότι ο ηθοποιός έχει «μακρύ δρόμο μπροστά του», αλλά όλοι παραμένουν αισιόδοξοι.

Good news for actor and musician Jaime Foxx fans, as it has been reported that he is doing much better! #JamieFoxx https://t.co/AriMpOeHl6 — Music Times (@TheMusicTimes) May 28, 2023

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μεγαλύτερη κόρη του ηθοποιού παρέχει ενημερώσεις σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του στο Instagram. Στις 12 Μαΐου, η 29χρονη απάντησε σε ένα άρθρο που ισχυριζόταν ότι η ίδια και η οικογένειά της «προετοιμάζονταν για το χειρότερο σενάριο» σχετικά με την κατάσταση υγείας του πατέρα της.

Στις 12 Απριλίου, η Corinne αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα προβλήματα υγείας του πατέρας της με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θέλαμε να μοιραστούμε ότι ο πατέρας μου, Jamie Foxx, αντιμετώπισε μια ιατρική επιπλοκή. Ευτυχώς, χάρη στην ταχεία δράση και την άριστη φροντίδα, βρίσκεται ήδη στον δρόμο της ανάρρωσης».

Jamie Foxx's daughter announced that he has been hospitalized for a 'medical complication' in April. https://t.co/KQ00KSNucn — OK! Magazine USA (@OKMagazine) May 28, 2023

