Jamie Foxx: Βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης – Φήμες ότι υπέστη εγκεφαλικό

Ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμι Φοξ λαμβάνει την καλύτερη ιατρική φροντίδα από γιατρούς και νοσηλευτές σε πανάκριβο κέντρο αποκατάστασης στο Σικάγο, αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες.

Πηγές που μίλησαν στο «TMZ» υποστηρίζουν ότι ο ηθοποιός λαμβάνει την καλύτερη ιατρική φροντίδα στο Σικάγο από τον Απρίλιο και έχει μαζί του και τις δύο κόρες του, Corine και Anelise, οι οποίες τον στηρίζουν ψυχολογικά.

