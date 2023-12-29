H κόρη του αείμνηστου Πολ Γουόκερ, Μίντοου Ρέιν, και ο ηθοποιός Λούις Θόρντον Άλλαν χώρισαν.

«Μετά από τρία υπέροχα χρόνια γάμου, καταλήξαμε στη συμφωνία να χωρίσουμε φιλικά», αναφέρεται στη κοινή τους δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή είναι πραγματικά μια κοινή απόφαση και ελπίζουμε ειλικρινά ότι όλοι μπορούν να σεβαστούν τις επιθυμίες μας για ιδιωτικότητα. Διατηρούμε αμοιβαία αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον», καταλήγει.

Παντρεύτηκαν σε μία παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας τον Οκτώβριο του 2021. Στην τελετή παρευρέθηκαν στενοί συγγενείς και φίλοι, μεταξύ των οποίων, και οι συμπρωταγωνιστές του εκλιπόντος πατέρα της από την ταινία «Fast & Furious», Βιν Ντίζελ, και Τζορντάνα Μπρούστερ.

Μία ημέρα πριν τη δημοσιοποίηση της είδησης του χωρισμού, το μοντέλο μοιράστηκε σε ανάρτησή του στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Αυστραλία, γράφοντας «Αυστραλία για πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.