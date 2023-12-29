Η Nicole Kidman ταΐζει με μπιμπερό κατσικάκια

Η Νικόλ Κίντμαν έχει πνεύμα προσφοράς. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες της που την απεικονίζουν να ταΐζει με μπιμπερό κατσικάκια. «Δουλειές των διακοπών», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram story της.

Οι φωτογραφίες φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στη φάρμα της στην Αυστραλία. Στις φωτογραφίες, η Kidman φοράει ένα μαύρο φουσκωτό μπουφάν, μαύρο κολάν, μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια.



Η ηθοποιός του «Big Little Lies», η οποία κατάγεται από την Αυστραλία, και ο σύζυγός της, Keith Urban, μοιράζονται τον χρόνο τους μεταξύ του Νάσβιλ του Τενεσί και της Αυστραλίας, ανέφερε το περιοδικό «People». Η ιδιοκτησία Bunya Hill αξίζει 6,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το «Page Six».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Kidman και ο Urban -που «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2006- αγόρασαν το ράντσο το 2008. Η Kidman έχει δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το αγρόκτημά της στην Αυστραλία στο παρελθόν. Το 2015, η Nicole ξενάγησε τη «Vogue» στο ράντσο της, το οποίο φιλοξενεί αγελάδες Black Angus και αλπακά.

Όταν ρωτήθηκε για το καλύτερο μέρος της ζωής σε μια φάρμα, η Kidman απάντησε: «Η απλότητα, ο αέρας, η ηρεμία». Σημείωσε ότι η μουσική του Urban ταιριάζει απόλυτα «με αυτή τη δραστηριότητα στην εξοχή που έχουμε με τις αγελάδες που βόσκουν στην πίσω αυλή».

Πηγή: skai.gr

