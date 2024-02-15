Και τυπικά ελεύθερος (και ωραίος) είναι ξανά ο Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner).
Εννιά μήνες μετά την αίτηση διαζυγίου, ο χολιγουντιανός σταρ και η πρώην σύζυγός του Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ (Christine Baumgartner), «έλυσαν» τις διαφορές τους και πλέον το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε, σύμφωνα με αποκλειστικό της Daily Mail.
Kevin Costner and ex-wife Christine Baumgartner 'settle divorce and finalize the judgement' https://t.co/hkQlkY9zwu pic.twitter.com/J6doTPUJBy— Daily Mail US (@DailyMail) February 15, 2024
Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες του διακανονισμού παραμένουν άγνωστες, ωστόσο το TMZ αναφέρει ότι ο γάμος του ζευγαριού επικυρώθηκε από τον δικαστή.
Η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ είναι η δεύτερη σύζυγος του Κόστνερ.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 19 χρόνια γάμου, τον Μάιο του 2023.
