Ελεύθερος ξανά ο Κέβιν Κόστνερ – Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιο του με την Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ

Εννιά μήνες μετά την αίτηση διαζυγίου, ο χολιγουντιανός σταρ και η πρώην σύζυγός του «έλυσαν» τις διαφορές τους 

Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner)

Και τυπικά ελεύθερος (και ωραίος) είναι ξανά ο Κέβιν Κόστνερ (Kevin Costner).  

Εννιά μήνες μετά την αίτηση διαζυγίου, ο  χολιγουντιανός σταρ και η πρώην σύζυγός του Κριστίν Μπάουμγκαρτνερ (Christine Baumgartner), «έλυσαν» τις διαφορές τους και πλέον το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε, σύμφωνα με αποκλειστικό της Daily Mail. 

Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες του διακανονισμού παραμένουν άγνωστες, ωστόσο το TMZ αναφέρει ότι ο γάμος του ζευγαριού επικυρώθηκε από τον δικαστή.

Η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ είναι η δεύτερη σύζυγος του Κόστνερ. 

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το  2004 και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 19 χρόνια γάμου, τον Μάιο του 2023. 
 

