Τα Χριστούγεννα η βασιλική οικογένεια αναμένεται και φέτος να συγκεντρωθεί, όπως κάθε χρόνο στο κτήμα Sandringham με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η οικογένεια της Καμίλα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ κυκλοφόρησαν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα του Βασιλιά και της Βασίλισσας, δια χειρός Ούγκο Μπέρναντ από την ημέρα της στέψης στις 6 Μαΐου.

Το επίσημο στιγμιότυπο δείχνει τον βασιλιά Κάρολο με το ηλικίας 360 ετών στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και την βασίλισσα Καμίλα στην αίθουσα του θρόνου μετά την ιστορική τελετή ενθρόνισης.

Η κάρτα γράφει: «Ευχόμαστε σε όλους σας Καλά Χριστούγεννα και Χαρούμενη Πρωτοχρονιά».

Οι... διάδοχοι του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέητ Μίντλετον μοιράστηκαν χθες στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης τη χριστουγεννιάτικη κάρτα για το 2023 η οποία είναι πολύ διαφορετική από όσες έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. (https://www.instagram.com/p/C0pf0IXNv15/)

Πόζαραν στο φακό του καταξιωμένου φωτογράφου Τζος Σίνερ (Josh Shinner), μέσα στο σπίτι τους στο Ουίνδσορ αυτή τη φορά σε casual στυλ, μαζί με τα τρία τους παιδιά, με την 8χρονη Σάρλοτ να κλέβει τις εντυπώσεις καθισμένη στο κέντρο σε μία βελούδινη καρέκλα.

«Η χριστουγεννιάτικη κάρτα μας για το 2023», έγραψε ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατ. likes και πάρα πολλά σχόλια για το πόσο γρήγορα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

