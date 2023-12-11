Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Τα επαγγελματικά σας δυσκολεύουν, όμως εσείς ξέρετε πώς να κερδίζετε τους άλλους! Εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα και πιστέψτε στον εαυτό σας και σύντομα θα δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται. Σε κοινωνικό επίπεδο δεν θα ήταν κακό να τείνετε χείρα βοήθειας σήμερα σε ανθρώπους που χρειάζονται υλική ή ηθική στήριξη. Όλο και κάποιος γύρω σας θα έχετε την ανάγκη σας σήμερα...

Ταύρος

Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.

Δίδυμοι

Αρκετή δράση και κινητικότητα θα έχει το πλανητικό σκηνικό. Τα συναισθήματα σας συναλλάσσονται, το ένα με το άλλο. Εσείς ας είστε διαλλακτικοί και προσαρμόσιμοι στις απαιτήσεις της ημέρας. Καθυστερήσεις στην εργασία και έκτακτες υποχρεώσεις θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα σας σήμερα. Στα αισθηματικά η ένταση θα σας χαλάσει τη διάθεση

Καρκίνος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Λέων

Με το να κάθεστε και να περιμένετε την ευκαιρία που θα σας ξελασπώσει, δεν θα κερδίσετε πολλά. Θα πρέπει να βάλετε και σεις το χεράκι σας, κάνοντας τις επαφές που πρέπει, προγραμματίζοντας τις δράσεις σας και εν ανάγκη επανασχεδιάζοντας την πορεία σας. Κάποια σημαντική εργασιακή υποχρέωση φαίνεται να ολοκληρώνεται σήμερα και ήρθε η ώρα της αξιολόγησης. Θα πρέπει όμως παράλληλα να θέσετε τους επόμενους στόχους σας. Ο ανώτερος σας εαυτός μπορεί να σας δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

Παρθένος

Μείνετε για λίγο παρατηρητές και μην υπογράφετε συμβόλαια, μέχρι να δείτε τι σας συμφέρει. Έχετε δυναμισμό και δημιουργικότητα, αλλά θα υπάρχει και συναισθηματική φόρτιση. Ωφεληθείτε από την ημέρα για περισυλλογή. Ερωτικά προσέξτε μην οδηγηθείτε σε μπλεξίματα που ίσως σας αποσπάσουν από την εργασία σας.

Ζυγός

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Σκορπιός

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Τοξότης

Μην σας παίρνουν οι δυσκολίες από κάτω. Επιστεφθείτε τις ικανότητες σας και με αποφασιστικότητα αλλά και πλάνο κινηθείτε για να εκπληρώστε τους στόχους σας. Όλα είναι στο χέρι σας… Εν ανάγκη ζητήστε την βοήθεια συνεργατών σας, εάν κρίνετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν αποτελεσματικά.

Αιγόκερως

Από αισθηματικής πλευράς η ατμόσφαιρα αρχίζει και γίνεται πιο ξεκάθαρη. Μην αφήσετε τις προοπτικές που θα σας παρουσιαστούν στον αισθηματικό και στον επαγγελματικό τομέα ανεκμετάλλευτες. Προς το βράδυ η μέρα γίνεται κάπως απατηλή και υπάρχει κίνδυνος να μαλώσετε με τρίτους εξαιτίας ξαφνικών παρεξηγήσεων.

Υδροχόος

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Ιχθείς

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.