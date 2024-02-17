Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 100 χιλ. δολάρια στην οικογένεια της dj που σκοτώθηκε στην παρέλαση των Kansas City Chiefs

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δύο δωρεές 50.000 δολαρίων σε ένα GoFundMe για την οικογένεια της Λίζα Λόπεζ Γκαλβαν, της γυναίκας που σκοτώθηκε στη μαζική επίθεση στη διάρκεια της παρέλασης νίκης του Super Bowl των Kanas City Chiefs την Τετάρτη.

Η Λόπεζ Γκαλβαν, μια από τις αγαπημένης DJ στο Κάνσας Σίτι, γιόρταζε τη νίκη των Chiefs μαζί με τον σύζυγο, τον γιο και την κόρη της, όταν πυροβολήθηκε θανάσιμα. Άλλα είκοσι δύο άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν.

«Στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήρια και τα συλλυπητήριά μου μετά την καταστροφική σας απώλεια. Με αγάπη, Τέιλορ Σουίφτ», έγραψε η τραγουδίστρια.

Ένας εκπρόσωπος της Σουίφτ επιβεβαίωσε στο CNN ότι έκανε τις δωρεές.

Ο αρχικός στόχος του ταμείου είχε ως στόχο να συγκεντρώσει 75.000 δολάρια για να προσφέρει οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια του Λόπεζ Γκαλβαν η οποία είναι αντιμέτωπη με την τραγωδία. Από το πρωί της Παρασκευής, είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 182.000 δολάρια.

Η Σουίφτ είχε κάνει μια φιλανθρωπική δωρεά για λογαριασμό των θυμάτων των πυροβολισμών το 2018 για το March for Our Lives, γράφοντας στο Instagram εκείνη την εποχή που κανείς δεν θα έπρεπε να φοβάται την ένοπλη βία.

«Κανείς δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο φοβούμενος την ένοπλη βία. Ή σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ή σε μια συναυλία. Ή σε έναν κινηματογράφο. Ή στον τόπο λατρείας τους», έγραψε. «Έκανα μια δωρεά για να δείξω την υποστήριξή μου στους φοιτητές, στην εκστρατεία March For Our Lives, σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτές τις τραγωδίες και για να υποστηρίξω τη μεταρρύθμιση των όπλων».

Η Σουίφτ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη της Αυστραλίας στην περιοδεία της "Eras Tour".



Πηγή: skai.gr

