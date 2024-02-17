Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Κάτι νέο πλανάται στην ατμόσφαιρα! Για κάποιους θα μπορούσε να είναι ένα νέο φλερτ, για κάποιους άλλους μια νέα δημιουργική απασχόληση. Σε επίπεδο επαγγελματικών, υπάρχει το ενδεχόμενο να αισθάνεστε ότι η καριέρα σας έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό και ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Σήμερα θα βρεθεί στον δρόμο σας η ευκαιρία που θα σας βγάλει από την στασιμότητα. Αδράξτε την!

Ταύρος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Δίδυμοι

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Καρκίνος

Θα πρέπει να κάνετε κάποια πολύ σημαντικά βήματα σήμερα στον τομέα της καριέρας σας. Σας αναστατώνει το γεγονός ότι θα πρέπει να κινηθείτε για να εξελιχθείτε, να θυμόσαστε όμως ότι τίποτε δεν είναι στατικό και ότι τα πάντα αλλάζουν. Μην φοβόσαστε πάντως τις αλλαγές. Για τους δεσμευμένους με σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας, ίσως η μέρα να φέρει και το τέλος ενός κύκλου.

Λέων

Σήμερα θα καταλάβετε, ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στην ζωή σας δεν μπορείτε να πάτε μπροστά. Μην τις φοβόσαστε, γιατί θα είναι αυτές που θα σας απογειώσουν. Μια ασυμφωνία ή η έλλειψη συντονισμού στις δράσεις μπορεί να φέρει συγκρούσεις με το ταίρι σας. Ίσως να πρέπει να αξιολογήσετε εκ νέου την σχέση σας και να πάρετε αποφάσεις για τη πορεία σας.

Παρθένος

Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες σας.



Ζυγός

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

Σκορπιός

Είμαι μια πολύ καλή εποχή να χαράξετε νέα πορεία στην ζωή σας. Αποτινάξτε τα περιττά φορτία από πάνω σας και αξιολογήστε εκ νέου τους στόχους σας με βάση τα τρέχοντα δεδομένα. Ίσως να υπάρξει μια οριστική ρήξη με ένα φιλικό πρόσωπο και η διακοπή των σχέσεων σας. Ίσως να είναι καλύτερα, όταν οι σχέσεις πλέον φθίνουν.

Τοξότης

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας στην δουλειά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε. Απo την άλλη όμως είστε δοσμένοι στον επαγγελματικό σας χώρο, μιας και έχετε σκοπό να καταπλήξετε με τις επιδόσεις σας.

Αιγόκερως

Οι δεξιότητες και τα ταλέντα σας είναι το κλειδί της επιτυχίας σας. Είστε εξαιρετικά εύστροφοι και δημιουργικοί και μπορείτε να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί στον δρόμο σας. Κάποιο πρόσωπο της οικογένειας σας ίσως να χρειαστεί την στήριξη σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Θα πρέπει να είστε δίπλα του, ακόμη και αν χρειαστεί να αναβάλετε τα σχέδια σας…

Υδροχόος

Είστε λίγο χαοτικοί στην σκέψη και στην πράξη σήμερα και αυτό δεν σας βοηθάει καθόλου να διεκπεραιώσετε τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ηρεμήστε και βάλτε σε μια τάξη το μυαλό σας. Κατά την σημερινή μέρα σημαντικό είναι να αποφύγετε την πεπατημένη και να αναζητήσετε νέους τρόπους έκφρασης ή χειρισμού των καταστάσεων που θα προκύψουν. Ένα άτομο ίσως φωτίσει κάποια άγνωστα μονοπάτια μέσα σας που θα σας οδηγήσουν σε μια νέα περιπέτεια.

Ιχθείς

Θα πρέπει να επιδιώξετε να εντάξετε καινούργιες ασχολίες στην ζωή σας για να μπορέσετε να βγείτε από την ρουτίνα που έχετε περιέλθει και να ανανεωθείτε. Υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να προσφέρετε την βοήθεια και τις οργανωτικές σας ικανότητες σε κάποιο φιλικό σας πρόσωπο ή έναν συνάδελφό σας για μια κοινωνική εκδήλωση που ετοιμάζει. Μέσα από την προσφορά θα αισθανθείτε και σεις καλύτερα…

