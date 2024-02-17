Ένα και μόνο ερώτημα ήταν αρκετό για να κάνει την Βικτόρια Μπέκαμ να «χτυπήσει κόκκινο» από πανικό. Η αντίδραση της σταρ ήρθε όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να γίνει γιαγιά κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στη «Vogue».

«Ιησούς. Τι?! Γουάου. Περίμενε», απάντησε, εμφανώς αναστατωμένη. «Δεν νομίζω ότι συμβαίνει ακόμα, εκτός κι αν ξέρετε κάτι που εγώ δεν ξέρω, δεν συμβαίνει ακόμα».

Ο μεγαλύτερος γιος της 49χρονης σχεδιάστριας με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Μπρούκλιν, είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Νίκολα Πελτζ από τον Απρίλιο του 2022.

Μήνες μετά τον αστραφτερό γάμο τους, ο Μπρούκλιν, 24 ετών τώρα, παραδέχτηκε ότι θέλει να κάνει 10 παιδιά με τη γυναίκα του.

«Πάντα ήθελα να γίνω νέος μπαμπάς», είπε στο Entertainment Tonight. «Θα ήθελα πολύ να κάνω οικογένεια σύντομα, αλλά όποτε η γυναίκα μου είναι έτοιμη».

Όταν ο Μπρούκλιν και η Πελτς, 29 ετών, είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτό το επόμενο στάδιο της ζωής τους, η Βικτόρια έχει ήδη προετοιμάσει τις προτάσεις της για το πώς θα ήθελε να την αποκαλούν.

«Την τελευταία φορά που ήμουν με την Άννα Γουίντουρ είπα: «Άννα, πώς σε λένε τα εγγόνια σου;» Και μου είπε, «Άννα». Και μου έλεγα ότι είναι πολύ κομψό, οπότε ίσως ακολουθήσω αυτή την επιλογή».

«Αλλά δεν συμβαίνει ακόμα», πρόσθεσε. «Αλλά, ξέρετε, ελπίζω ότι μια μέρα αν είμαι ευλογημένη θα συμβεί και τότε αυτό θα ήταν υπέροχο. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί!»

Μίλησε επίσης για το πώς είναι να είσαι πεθερά της Πελτζ, με την οποία κάποτε φημολογούνταν ότι καβγάδιζε την εποχή του γάμου του Μπρούκλιν και του Πελτζ.

«Η Νίκολα είναι υπέροχη και νομίζω ότι είναι τόσο ταλαντούχα. Είναι τόσο παθιασμένη με αυτό που κάνει», είπε. «Και αυτή και ο Μπρούκλιν κάνουν ο ένας τον άλλον πολύ χαρούμενο, και αυτό είναι υπέροχο να το βλέπεις».

«Ως μητέρα», συνέχισε, «το μόνο που θέλεις είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να είναι ευτυχισμένα, σωστά; Και αυτό είναι το παν.»

Την Πέμπτη, η σταρ της "Lola" είπε τα ίδια λόγια για τη Βικτόρια στη συνέντευξή της στον Byrdie.

«Την αγαπώ, και είναι μια απίστευτη, επιτυχημένη γυναίκα», δήλωσε.

«Πόσο τυχερή είμαι που της ζητάω συμβουλές; Είμαι ευλογημένη!"



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.