Η Taylor Swift ερωτεύτηκε – Βρήκε νέο σύντροφο

Φαίνεται ότι η Τέιλορ Σουίφτ ερωτεύτηκε τον frontman των «The 1975», Matty Healy. Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, οι δυο τους είναι ήδη «τρελά ερωτευμένοι» και έτοιμοι να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους.

«Η πρώτη τους γνωριμία έγινε πριν από, περίπου, 10 χρόνια, αλλά οι χρόνοι τότε δεν ταίριαζαν», ανέφερε πηγή που μίλησε στην εφημερίδα «Sun». Αν και η διάσημη τραγουδίστρια και ο Joe Alwyn ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον περασμένο μήνα, στην πραγματικότητα είχαν χωρίσει από τον Φεβρουάριο.

Το νέο ζευγάρι φέρεται να είναι έτοιμο να δημοσιοποιήσει τη σχέση του και μάλιστα να εμφανιστεί στην επερχόμενη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο Nashville. «Δεν επιθυμούν να κρύψουν το ειδύλλιό τους», ανέφερε η ίδια πηγή.

The Sun reports that Taylor Swift and The 1975’s Matty Healy are dating. pic.twitter.com/nLypzaRoZ4 — Pop Base (@PopBase) May 3, 2023

Αποκαλύφθηκε, επίσης, ότι οι δυο τους ήρθαν πιο κοντά από τον στενό συνεργάτη της τραγουδίστριας, Jack Antonoff. Ένας άλλος διάσημος φέρεται να δήλωσε στο gossip blog Deuxmoi: «Μόλις άκουσα ότι η Σουίφτ βγαίνει ήδη με τον τραγουδιστή των The 1975. Το κανόνισε ο Antonoff». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Healy και η Swift έχουν συνεργαστεί σε μερικά τραγούδια για το τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας, «Midnights».

Ο Healy ήταν στο παρελθόν σε σχέση με την FKA Twigs και χώρισαν τον Ιούνιο του 2022, μετά από τρία χρόνια σχέσης. Είχε, επίσης, συνδεθεί με το μοντέλο Charlotte Briar d'Alessio. Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι και ο Alwyn, ο πρώην σύντροφος της Σουίφτ, έχει προχωρήσει. Η ηθοποιός Emma Laird δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία του ηθοποιού του «Harriet» στο Instagram, η οποία προφανώς τραβήχτηκε όταν ακόμα έβγαινε με την τραγουδίστρια.

who’s gonna tell matty healy and taylor swift that they’re dating pic.twitter.com/oFmvUTVAYu — becca ☆.*。・ (@fakeitflowersx) May 3, 2023

Είναι ακόμα νωρίς για τη Swift και τον Healy, αλλά οι θαυμαστές είναι ήδη ενθουσιασμένοι με αυτό το νέο ζευγάρι. Και ποιος ξέρει, ίσως ακούσουμε κάποια μουσική από αυτούς στο μέλλον. Όπως δήλωσε ο Healy σε συνέντευξή του στο «Rolling Stone» το 2019: «Δεν είμαι ο τύπος ανθρώπου που κοιμάται με ένα διάσημο πρόσωπο και το διατυμπανίζει…».

Matty Healy and Taylor Swift



At Their Very Best, London



📸 Jordan Curtis Hughes#The1975 #TaylorSwift #MattyHealy pic.twitter.com/DqAEJMK2rD — The 1975 TH (@the1975_thteam) May 4, 2023

Πηγή: skai.gr

