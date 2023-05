 Ο Νικ Κέιβ θα πάει στην στέψη του Κάρολου και εξηγεί το γιατί 

Το Σάββατο, 6 Μαϊου, ο Κάρολος θα στεφθεί βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η σύζυγός του, Καμίλα, θα στεφθεί βασίλισσα, σε μια ιστορική τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Ανάμεσα στους 2.000 και πλέον επίσημους προσκεκλημένους είναι και ο μοναδικός Αυστραλός τραγουδιστής και μουσικός, Νικ Κέιβ.

Η απόφασή του να παρευρεθεί στην στέψη του Κάρολου προκάλεσε αντιδράσεις από φανς του καλλιτέχνη και ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την εμφάνισή του εκεί, λέγοντας - εκτός των άλων - ότι πρόκειται για το πιο σημαντικό ιστορικό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι έχει «μία ανεξήγητη συναισθηματική σύνδεση με τη βασιλική οικογένεια».

