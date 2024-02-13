Σοκ στα social media. Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζααφάρ Τζάκσον, μεταμορφώθηκε στον αείμνηστο βασιλιά της ποπ, με τη νέα φωτογραφία από την πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί με τίτλο, «Μάικλ», να βάζει... φωτιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Τζαφάαρ, 27 ετών, μοιάζει με… κλώνο του MJ χρησιμοποιώντας μια περούκα, προσθετικά προσώπου, αλλά και το εμβληματικό του ντύσιμο σε σκηνή από την ταινία. Όμως και το DNA βοηθάει πολύ...

«Είναι δυνατόν;» αναρωτιούνται μάλιστα πολλοί θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Μάικλ» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Απριλίου 2025.



Σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά και σενάριο Τζον Λόγκαν, το μουσικό δράμα ακολουθεί τη ζωή και την καριέρα τεσσάρων δεκαετιών του Τζάκσον.

Όχι, δεν πρόκειται για τον Μάικλ Τζάκσον:

First look at Jaafar Jackson as Michael Jackson in the upcoming biopic.



In theaters April 2025. pic.twitter.com/5j6d7ISMOK — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 13, 2024

Jafar Jackson - Michael Jackson/ AP

