Η Rihanna στην κορυφή της λίστας του Forbes με τις 100 πλουσιότερες γυναίκες στις ΗΠΑ – Ακολουθούν Taylor Swift και Beyonce

Η τραγουδίστρια του «Umbrella» εκτιμάται ότι έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι τραγουδίστριες Rihanna, Taylor Swift και Beyonce και τα μέλη της οικογένειας Καρντάσιανς-Τζένερ, Κάιλι Τζένερ και Κιμ Καρντάσιαν κατέχουν κορυφαίες θέσεις στη φετινή λίστα του Forbes με τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες της Αμερικής.

Με βαθμολογία 10, η Rihanna βρίσκεται στην κορυφή των γυναικών από τον χώρο της ψυχαγωγίας και καταλαμβάνει την 20ή θέση στη λίστα με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ, στην οποία περιλαμβάνονται διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες.

Η τραγουδίστρια του «Umbrella» και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης και των προϊόντων ομορφιάς εκτιμάται ότι έχει καθαρή περιουσία 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την οποία το Forbes αποδίδει στην επιτυχία της τόσο στη μουσική όσο και στις πωλήσεις καλλυντικών.

Με βαθμολογία 8, η Taylor Swift κατατάσσεται στην 34η θέση. Υπολογίζεται ότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει περιουσία 740 εκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, σύμφωνα με το Forbes, προέρχεται από τα άλμπουμ της με πωλήσεις ρεκόρ και από τα έσοδα των εισιτηρίων στις περιοδείες της.

H Beyonce, η οποία δίνει αυτό το διάστημα συναυλίες στην Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, βρίσκεται στη θέση 48 με βαθμολογία 8. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της Queen Bey ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια δολάρια, από την τριών δεκαετιών καριέρα της στη μουσική.

Η μεγιστάνας των ΜΜΕ, Όπρα Γουίνφρεϊ, κατατάσσεται 13η στη λίστα του Forbes με τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ και την ακολουθούν η σταρ του τηλεοπτικού ριάλιτι και επιχειρηματίας «Keeping Up with the Kardashians» Κιμ Καρντάσιαν στη θέση 21 και η ετεροθαλής αδερφή της, μοντέλο και επιχειρηματίας, Κάιλι Τζένερ, στη θέση 38.

Η Madonna βρίσκεται στη θέση 45, η Σελίν Ντιόν είναι 56η, η Ντόλι Πάρτον 59η. Η ηθοποιός και παραγωγός, Ριζ Γουίδερσπουν, είναι 59η και η τηλεοπτική παραγωγός και σεναριογράφος, Σόντα Ράιμς, βρίσκεται στη θέση 96.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

