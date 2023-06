Kylie Jenner-Timothée Chalamet: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες τους – Νέος έρωτας…

H Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet εθεάθησαν μαζί για πρώτη φορά από τότε που το νέο τους ειδύλλιο άρχισε να «φουντώνει», παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι τηρούν σιγήν ιχθύος.

Η 25χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας εθεάθη πρόσφατα στο σπίτι του 27χρονου ηθοποιού στο Μπέβερλι Χιλς, ενώ μαζί τους ήταν και δύο από τα αδέλφια τους, η 31χρονη αδελφή του Timothée, επίσης ηθοποιός, Pauline Chalamet και η αδελφή της Kylie, Kendall Jenner.

Kylie Jenner, Timothée Chalamet seen together for first time since dating rumors — with their famous sisters https://t.co/eYytIPjnwU pic.twitter.com/UjsUhhlC2q

Σύμφωνα με πηγές, η Kylie περνά ποιοτικό χρόνο στην έπαυλη του ηθοποιού. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν ρομαντικές βόλτες στον κήπο.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet spotted together for the first time since dating rumors, in new photos obtained by Page Six. pic.twitter.com/aAKymQZGIk