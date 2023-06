«Στα μαχαίρια» Brad Pitt και Angelina Jolie: Την κατηγορεί ότι πούλησε το μερίδιο του οινοποιείου τους σε Ρώσο ολιγάρχη

Άλλο ένα «επεισόδιο» στη σχέση του Μπραντ Πιτ με την Αντζελίνα Τζολί. Το πρώην ζευγάρι βρίσκεται «στα μαχαίρια» για την κηδεμονία των παιδιών του, ωστόσο ο ηθοποιός κατηγορεί ξανά την πρώην σύζυγό ότι -χωρίς να τον ενημερώσει- πούλησε το μερίδιο της από τον διάσημο γαλλικό αμπελώνα τους σε έναν Ρώσο ολιγάρχη. Μάλιστα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι αυτό το πληροφορήθηκε από ένα δελτίο τύπου.

Το πρώην ζευγάρι είχε μια «αμοιβαία και υποχρεωτική δέσμευση», σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται ο Πιτ, για την επιχείρηση Chateau Miraval, αξίας 160 εκατ. δολαρίων, και αμφότεροι συμφώνησαν να μην πουλήσουν ποτέ το μερίδιό τους χωρίς την άδεια του άλλου.

Brad Pitt claims Angelina Jolie plotted to sell off her share of French vineyard to damage him https://t.co/ulORGgjQED pic.twitter.com/SwnhWOqUkx

Όμως έκπληκτος ο Πιτ, όπως γράφει η «Daily Mail», ανακάλυψε ότι η πρώην σύζυγός του είχε πουλήσει κρυφά το μερίδιό της, δηλαδή το 50%, όταν σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η ίδια το 2021, αναφερόταν ότι είχε νέους επιχειρηματικούς εταίρους, σύμφωνα με τους δικηγόρους του ηθοποιού.

Σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ, ο αγοραστής ήταν μέρος ενός «συνδεδεμένου με τη Ρωσία» ομίλου βότκας, με επικεφαλής έναν δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη, ο οποίος θα χρησιμοποιούσε τη σύνδεση με το Χόλιγουντ για να «ξεπλύνει» τη φήμη του, ισχυρίζεται στην κατάθεσή του.

«Όπως θα αποδειχθεί στη δίκη, οι ενέργειες της Τζολί ήταν παράνομες, ζημίωσαν σοβαρά και σκόπιμα τον Πιτ», αναφέρει το έγγραφο, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες.

Το ζευγάρι χώρισε το 2016, αλλά ακόμα και σήμερα φαίνεται να έχουν διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες και όχι μόνο…

Ο Μπραντ Πιτ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, επιμένει ότι αν η Τζολί επιθυμούσε να πουλήσει το μερίδιό της, θα έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα σε αυτόν. Το οινοποιείο βρίσκεται στο Correns, ένα χωριό της Νότιας Γαλλίας. Ωστόσο, η Τζολί το πούλησε στον Yuri Shefler, «αμαυρώνοντας» τη φήμη του διάσημου αμπελώνα.

Στην ανταγωγή της, η Τζολί κατηγόρησε τον Πιτ ότι προσπάθησε να την εξαναγκάσει να πουλήσει στην εταιρεία του, Mondo Bongo, με «παράλογους όρους» και διέδωσε ψέματα ότι ο Shefler ήταν «σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι ο Πιτ έκρυψε περιουσιακά στοιχεία και σπατάλησε τα κεφάλαια σε έργα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του.

Η κατάθεση, επίσης, αναφέρει ότι ο Πιτ εμπιστευόταν την τότε σύζυγό του και έτσι «αφιέρωσε τον χρόνο και τους πόρους του στην ανακαίνιση του κτήματος και στην οικοδόμηση μιας εξαιρετικά επιτυχημένης επιχείρησης κρασιού».

«Η Τζολί, αν και υποστήριζε τις προσπάθειες του Πιτ για λογαριασμό της οικογένειας, δεν έκανε καμία από τις εργασίες που ήταν απαραίτητες για την επιτυχία του Miraval», αναφέρεται στην κατάθεση.

Μέχρι τη στιγμή του χωρισμού τους, η επένδυση του Πιτ ξεπερνούσε την επένδυση της Τζολί κατά σχεδόν 50 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα.



Brad pitt pr spin starting again because he is about to lose something and as a narcissist here he is again blaming angie. Here is letter Angelina Jolie set to him about miraval #BradPittIsAnAbuser pic.twitter.com/t1Ej4vzEXc