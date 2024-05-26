Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντοβ Κάμερον (Dove Cameron) και ο Άβαν Τζόγκια (Avan Jogia) θα πρωταγωνιστήσουν στη «μοναδική αστυνομική σειρά» των Amazon MGM Studios και Atomic Monster, «Obsession».

Η σειρά θα βασίζεται στο μπεστ σέλερ «56 Days» της Ιρλανδής Κάθριν Ράιαν Χάουαρντ (Catherine Ryan Howard) που κυκλοφόρησε το 2021.

Σε σενάριο και παραγωγή των Lisa Zwerling και Karyn Usher το ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί «τον Oliver (Τζόγκια) και την Ciara (Κάμερον), να γνωρίζονται τυχαία σε ένα σούπερ μάρκετ και να ερωτεύονται γρήγορα και επικίνδυνα. Πενήντα έξι ημέρες αργότερα, οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντοπίζουν στο διαμέρισμα του Oliver ένα σώμα σε αποσύνθεση. Θα μπορέσουν να προσδιορίσουν τι πραγματικά συνέβη διασταυρώνοντας την ημέρα της έρευνας με τη διάρκεια της σχέσης του ζευγαριού; Θα ανακαλύψουν αν η Ciara σκότωσε τον Oliver ή ο Oliver την Ciara;», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Σύμφωνα με το Deadline, η Αλίθια Τζόουνς (Alethea Jones) θα σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα επεισόδια.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια πρωταγωνίστησε πρόσφατα στo μιούζικαλ του Apple TV+ «Schmigadoon!» καθώς και στην κωμική τηλεοπτική σειρά του Μελ Μπρουκς (Mel Brooks) "History of the World: Part II".

Έγινε γνωστή από τις ταινίες «Descendants» της Disney με το soundtrack της πρώτης ταινίας να φτάνει στην κορυφή του Billboard 200.

Πηγή: skai.gr

