Η Μαντόνα και ο Τζος Πόπερ χώρισαν μετά από ένα χρόνο σχέσης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερ'ιδας Sun.

Η 65χρονη και ο 30χρονος προπονητής πυγμαχίας, προσπάθησαν πολύ για να βρουν λίγο χρόνο ο ένας για τον άλλον κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Celebration», η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Η Μαντόνα μετά βίας έβλεπε τον Τζος για μήνες, επειδή το πρόγραμμά της ήταν τόσο ταραχώδες. Τα πράγματα απλά "ξεφούσκωσαν"» δήλωσε μια πηγή στη Sun. Οι ίδιες πληροφορίες μιλούν για έναν ήσυχο χωρισμό, τονίζοντας ότι το κλίμα ανάμεσά τους είναι θετικό και δεν έχει προηγηθεί κάποιος τσακωμός. «Αυτή τη στιγμή η σχέση τους δεν φαίνεται να είναι εφικτή και έχουν ψυχρανθεί τα πράγματα, αλλά παραμένουν φίλοι» πρόσθεσε το ίδιο άτομο που γνωρίζει τη Μαντόνα και τον Πόπερ.

Πηγή: skai.gr

