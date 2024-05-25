Εννέα κορυφαίες αθλήτριες αποκτούν τη δική τους Barbie

Η Βένους Γουίλιαμς είναι ανάμεσα στις εννέα αθλήτριες που τιμά η εταιρεία Mattel, στο πλαίσιο της 65ης επετείου της εμβληματικής Barbie, με τη δημιουργία της δικής της κούκλας.

Οι υπόλοιπες αθλήτριες είναι οι γυμνάστριες Ρεβέκκα Αντράντε και Αλέξα Μορένο, οι ποδοσφαιρίστριες Μαίρη Φάουλερ και Κριστίν Σινκλέρ, η πυγμάχος Εστέλ Μόσελι, η κολυμβήτρια Φεντερίκα Πελεγκρίνι, η αθλήτρια Παρατριάθλου Σουζάνα Ροντρίγκεζ και η Πολωνή σπρίντερ στίβου Εύα Σβόμποντα.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πάντα με οδηγούσε η ιδέα του να σπάω τις γυάλινες οροφές και να παραμένω πιστή στον εαυτό μου, οπότε η αποστολή της Barbie δεν θα μπορούσε να συνάδει περισσότερο με αυτό το ήθος» ανέφερε σε δήλωσή της η Αμερικανίδα σταρ του τένις, η οποία έχει κερδίσει επτά τίτλους Grand Slam στο μονό.

«Είναι τιμή μου να αναγνωρίζομαι ως ένα πρότυπο του αθλητισμού και να ενώνω τις δυνάμεις μου με την ομάδα Barbie για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την επόμενη γενιά νεαρών κοριτσιών ώστε να μη σταματούν ποτέ να πιστεύουν στα όνειρά τους» συμπλήρωσε.

Η κούκλα της φοράει ένα λευκό φόρεμα τένις και φυσικά κρατάει μια ρακέτα. Τα αξεσουάρ περιλαμβάνουν ένα λευκό καπέλο τύπου γείσο και τους χαρακτηριστικούς χρυσούς κρίκους της κορυφαίας αθλήτριας.

«Ρίχνοντας φως σε αυτές τις εμπνευσμένες αθλήτριες και τις ιστορίες τους, ελπίζουμε να υποστηρίξουμε την πεποίθηση ότι κάθε νεαρό κορίτσι αξίζει την ευκαιρία να ακολουθήσει το πάθος της και να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα», δήλωσε μεταξύ άλλων η ανώτερη αντιπρόεδρος της Barbie, Krista Berger.

Σύμφωνα με το People η κούκλα της Γουίλιαμς έρχεται ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του δεύτερου βιβλίου της με τον τίτλο «STRIVE» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

