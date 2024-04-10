Η Nicola Peltz παίζει με τον σύζυγό της: Είναι ο καλύτερός μου φίλος…

Το μοντέλο και ηθοποιός Νίκολα Πελτζ με αφορμή την επέτειο του γάμου της μίλησε στο «People» και τον περιέγραψε σαν μία «ατελείωτη διανυκτέρευση στο σπίτι ενός φίλου».

«Αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στο σπίτι ενός φίλου μου για να κοιμηθούμε παρέα ή για να παίξουμε και σκέφτομαι «μπορούμε να το ξανακάνουμε;». Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μία ατελείωτη τέτοια διανυκτέρευση. Έτσι νιώθουμε εμείς. Είναι πραγματικά ο καλύτερός μου φίλος», είπε η χρυσή κληρονόμος καθώς βρέθηκε σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη μία ημέρα πριν.

Όταν ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να γιορτάσουν την επέτειο των δύο χρόνων μοιράστηκε: «O Μπρούκλιν μου είπε ότι θα μου κάνει έκπληξη...ίσως είναι ένας ακόμα σκύλος ποιος ξέρει! Για μένα η γλώσσα της αγάπης είναι οι σκύλοι. Αν και έχουμε ήδη πέντε».

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχέσης ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Πελτζ παντρεύτηκαν στις 9 Απριλίου του 2022 στην έπαυλη του δισεκατομμυριούχου πατέρα της στο Παλμ Μπιτς.

«Νομίζω ότι κάποιος μας έδωσε την καλύτερη συμβουλή, η οποία νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο σε όποιον πρόκειται σύντομα να παντρευτεί, να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί, έστω κι αν πρόκειται για δύο λεπτά», ανέφερε το μοντέλο.

Πριν από λίγες ώρες σε αναρτήσεις του στο Ιnstagram το ευτυχισμένο ζευγάρι μοιράστηκε ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από τον γάμο του και όμορφα λόγια αγάπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

