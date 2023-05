Η μητέρα του Ίλον Μασκ επισκέφθηκε τα γραφεία της Tesla στην Αθήνα – Δείτε βίντεο

Συνεχίζει… ακάθεκτη την περιοδεία της στην Ελλάδα η Μάγια Μασκ. Μετά τη Σαντορίνη και την Ύδρα, η μητέρα του ιδρυτή της Tesla Ίλον Μασκ δεν ήταν δυνατόν να μην επισκεφθεί, χθες Δευτέρα, και τα κεντρικά γραφεία της Tesla στην Αθήνα και να συζητήσει σε ευχάριστο κλίμα με το προσωπικό. Επίσης πόζαρε με χάρη με ένα Model X.

«Δεν μπορώ να επισκεφτώ την Ελλάδα χωρίς να συναντήσω την ομάδα της Tesla στην Αθήνα. Ένας όμορφος εκθεσιακός χώρος με χαρούμενο προσωπικό» τόνισε η Μάγια Μασκ, προσθέτοντας δυο emojis πράσινες καρδούλες με hashtags, μεταξύ άλλων, «Μια Γυναίκα Κάνει Ένα Σχέδιο» και «Είναι Σπουδαίο Να Είσαι 75».

Η Μασκ διαφημίζει τη χώρα μας. Είναι ενδεικτικό ότι το νέο tweet του πρώην μοντέλου έχει φθάσει σχεδόν τις 336.000 προβολές, πάνω από 7.000 «αρέσει» και 560 retweet.



I cannot visit Greece without meeting the Tesla team in Athens. A beautiful showroom with happy staff 💚💚 @Tesla #Athens #Greece #AWomanmakesAPlan 📖

#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/OpUNYZ7Y8o