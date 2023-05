«Δεν χορταίνει Ελλάδα» η μητέρα του Μασκ: Ταξίδεψε στην Ύδρα, τη... γοήτευσε ένα γατάκι - Φωτογραφίες

«Δεν χορταίνει την Ελλάδα» η Μάγιε Μασκ. Μετά τη Σαντορίνη, το πρώην μοντέλο, και μητέρα του Ίλον Μασκ, ενός από τους από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, βρέθηκε και στην Ύδρα.



«Γεια σου Ύδρα Ελλάδα Πέρασα μια υπέροχη μέρα εξερευνώντας αυτό το όμορφο νησί. Ευχαριστώ» ήταν το μήνυμα της Μάγιε Μασκ στο Twitter, που συνοδεύεται με emojis χειροκροτήματα.

Η Μασκ φωτογραφήθηκε και με τον εμβληματικό «ήλιο» του καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς, ενώ τη γοήτευσε και ένα... γατάκι του νησιού το οποίο φωτογράφισε.

Hello #Hydra 🙌🙌 #Greece

I spent a wonderful day exploring this beautiful island. Thank you @caaspeakers @GoldenYachts #AWomanmakesAPlan 📖

#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/kgZdL5UE8w