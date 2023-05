Shakira: Μαζί με τον Tom Cruise στο Μαϊάμι – Δείτε video

Η Σακίρα εθεάθη να απολαμβάνει τη νέα της ζωή στο Μαϊάμι σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, καθώς η Κολομβιανή τραγουδίστρια πήγε στον αγώνα της Formula 1.

Ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια δεν ήταν μόνο εκεί για να εντυπωσιάσει τους θαυμαστές της, αλλά συνοδευόταν και από ένα άλλο, τεράστιο όνομα στον χώρο της βιομηχανίας του θεάματος. Ο Τομ Κρουζ ήταν δίπλα της, με τον οποίο η Σακίρα συνομιλούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Shakira and Tom Cruise were spotted animatedly chatting at the Miami Grand Prix over the weekend https://t.co/EFPPp38lkX pic.twitter.com/yUNk4QIYO7