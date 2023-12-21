Χριστουγεννιάτικο άρωμα έφερε στον Λευκό Οίκο η Μαράια Κάρεϊ η οποία ταξίδεψε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις στον Λευκό Οίκο.

Μαζί της ήταν και τα δίδυμα παιδιά της Μόροκαν και Μονρόε.

Η 54χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη στη σελίδα της στο Instagram την Τετάρτη σχολιάζοντας:«Την περασμένη εβδομάδα είχα την χαρά να συναντήσω τον πρόεδρο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Χάρις στον Λευκό Οίκο για να εγκαινιάσουμε την περίοδο των γιορτών» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα

Η Κάρεϊ εμφανίζεται στις φωτογραφίες να ποζάρει με τον Μπάιντεν και με την Καμάλα Χάρις και τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ.

Για την προεδρική επίσκεψη, επέλεξε να φορέσει ένα λαμπερό μαύρο μίνι φόρεμα και ένα ασορτί σακάκι, τα οποία στις άκρες έφεραν ροζ λεπτομέρεια και συνδυάζονταν άψογα με τις ροζ πλατφόρμες της.

Η τραγουδίστρια και τα παιδιά της πόζαραν για φωτογραφίες στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του Οβάλ Γραφείου.

Πηγή: skai.gr

