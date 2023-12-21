Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ταύρος

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Δίδυμοι

Η ζωή σας έχει πάρει για τα καλά την ανιούσα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για όλα εκείνα που σας κρατούσαν ξάγρυπνους. Ευχαριστήστε την καλή σας τύχη, καθώς και όσους βρέθηκαν στο πλάι σας στις δυσκολίες στιγμές. Τα νέα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά από τον επαγγελτικό σας τομέα, πολλά όμως θα πρέπει να γίνουν για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία.

Καρκίνος

Ίσως να μην αισθάνεστε καλά στο εργασιακό σας περιβάλλον λόγω των αντικειμενικών συνθηκών που επικρατούν. Φροντίστε όμως να προσαρμοστείτε, γιατί μια ενδεχόμενη αλλαγή εργασιακής στέγης δεν είναι πολύ πιθανή αυτή τη στιγμή. Μην παίρνετε οικονομικά ρίσκα και συμβουλευτείτε έμπιστα σας άτομα για τις κινήσεις σας στον οικονομικό στίβο. Υποστήριξη θα βρείτε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

Λέων

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Παρθένος

Οι εξελίξεις στον τομέα της καριέρας είναι πολύ καλές και είναι καιρός να ευχαριστήσετε με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε σε όσους σας στάθηκαν στα δύσκολα και σας βοήθησαν έμπρακτα για να ανακάμψετε. Ένα αίσθημα μοναξιάς όμως φαίνεται να σας βαραίνει...Εάν κοιτάξετε όμως γύρω σας θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που σας αγαπούν και θέλουν να βρεθούν δίπλα σας.

Ζυγός

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Σκορπιός

Η προσωπική σας ζωή βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο της και πολλές από τις έγνοιες που είχατε έχουν παραμεριστεί. Τώρα μπορείτε να επικεντρώσετε την προσοχή σας στην καριέρας σας. Γιατί ευκαιρία σαν την σημερινή σπάνια έρχεται στην ζωή μας! Φροντίστε να την αξιοποιήσετε, γιατί θα αλλάξει σε σημαντικό βαθμό η ζωή σας. Σημαντικό ρόλο θα παίξει ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα του σώματος.

Τοξότης

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Αιγόκερως

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Υδροχόος

Ηρεμία και αρμονία χαρακτηρίζει την μέρα σας! Η καταλυτική παρέμβαση κάποιου μεγαλύτερης ηλικίας ατόμου θα σας λύσει τα χέρια και θα σας διδάξει πολύτιμα μαθήματα. Τα οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλά και υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν και άλλο. Προσοχή όμως μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα.

Ιχθείς

Βάλτε σε τάξη τις σκέψεις και τις δουλειές σας και ιεραρχήστε τις προτεραιότητες σας στην επαγγελματική ή προσωπική ζωή, εάν θέλετε να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Έχετε πολύ κοφτερή γλώσσα σήμερα και υπάρχει η πιθανότητα να πληγώσετε κάποιους από το περιβάλλον σας. Καλύτερα να συγκρατηθείτε, γιατί θα βλάψετε τις σχέσεις σας χωρίς λόγο.

