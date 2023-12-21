Δέκα «κλισέ», αλλά πραγματικοί λόγοι για να νιώθετε ευγνωμοσύνη

Αφιέρωσε λίγο χρόνο και σκέψου τι είναι πιο σημαντικό για εσένα τελικά στη ζωή; Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη σου σε όσους αγαπάς, δεν θα ζεις μία αιωνιότητα ούτε εκείνοι όμως οπότε μην το καθυστερείς καθόλου, κανένας και τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή, οπότε μην την σπαταλάς έτσι.

Είσαι εδώ για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το να είσαι ευγνώμων για όλα όσα έχεις θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις πολλά στη ζωή σου, τα οποία μπορεί να θεωρείς δεδομένα αυτή τη στιγμή, όμως ξέρεις καλά ότι σίγουρα δεν είναι.

Η αισιοδοξία και η ευγνωμοσύνη θα σε βοηθήσουν να προχωρήσεις και να σκεφτείς λίγο τα πράγματα πιο θετικά και να τα δεις με μία άλλη οπτική. Θυμήσου όλα όσα σε έκαναν χαρούμενη όταν δεν το περίμενες. Πες ένα ευχαριστώ για όλα όσα έχεις.

Δες λοιπόν 10 λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να νιώθεις ευγνωμοσύνη.

Έχεις υγεία

Το πιο σημαντικό από όλα είναι να έχεις την υγεία σου. Είναι ένα από τα πράγματα που δεν εκτιμάς όταν την έχεις. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι εκτιμούν την υγεία τους όταν τη χάνουν, τα πράγματα αλλάζουν κι εύχονται να την είχαν εκτιμήσει νωρίτερα. Ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσεις να μη θεωρείς δεδομένο το αγαθό της υγείας και να εκτιμάς κάθε μέρα πως ξυπνάς και είσαι υγιής. Ακόμα κι αν αυτή την περίοδο αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα υγείας, είναι σημαντικό να πιστέψεις στη δύναμη της ευγνωμοσύνης και μόλις όλα είναι και πάλι καλά να θυμάσαι τακτικά να εκτιμάς την υγεία σου.

Μία οικογένεια

Εάν έχεις μία οικογένεια, τότε ξέρεις πως αυτοί οι άνθρωποι ό,τι και να γίνει θα είναι δίπλα σου και στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα για να σε στηρίξουν. Και ναι, όλοι έχουμε τις στιγμές που το ξεχνάμε αλλά δεν έχουν όλοι μία οικογένεια να στραφούν σε μία υπέροχη ή σε μία δύσκολη στιγμή.

Έχεις καλούς φίλους

Είναι σπάνιο στις ημέρες μας να έχεις αληθινούς – πραγματικούς φίλους και εάν τους έχεις να είσαι ευγνώμων για αυτό, καθώς είναι σαν μία δεύτερη οικογένεια. Να τους δείχνεις καθημερινά το πόσο τους αγαπάς.

Ζεστό φαγητό

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα πιάτο φαγητό να φάνε και παλεύουν με τη ζωή. Και σ αυτό πε

Μία στέγη

Το να έχεις το σπίτι σου σίγουρα και αυτό δεν είναι δεδομένο, καθώς γυρνάς σε αυτό, έχεις το κρεβάτι σου να ξαπλώσεις και όλα είναι στη θέση τους. Ή σχεδόν. Έστω.

Ρεύμα, νερό, επικοινωνίες

Λόγω της οικονομίας μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το ρεύμα και το νερό. Αυτές οι απλές πολυτέλειες για κάποιους δεν είναι δεδομένες για όλους.

Η ελευθερία και οι ευκαιρίες

Η ελευθερία αλλά και οι ευκαιρίες που σου δίνει η ζωή θα έπρεπε να σε κάνουν να αισθάνεσαι ευγνώμων καθημερινά. Σκέψου λίγο περισσότερο ότι μπορείς να φορέσεις ό,τι θέλεις, να διαμαρτυθείς, να μιλήσεις, να φωνάξεις και να πιστέψεις σε ό,τι θες. Και σκέψου πόσες ευκαιρίες μας δίνονται καθημερινά για ζωή, απολαύσεις, χαρά και τελικά ευγνωμοσύνη.

Έχεις δουλειά

Να είσαι χαρούμενη εάν έχεις δουλειά και έναν σταθερό μισθό. Δεν έχουν όλοι.

Για τα ταξίδια που έχεις κάνει

Δεν έχει σημασία αν έχεις κάνει λίγα ταξίδια ένα ή περισσότερα. Όπου και να έχεις πάει σε κοντινούς, μακρινούς προορισμούς, αυτό να σε κάνει να το σκέφτεσαι με ευγνωμοσύνη.

Σκέψου γενικά τα «πλούτη» της ζωής σου

Για παράδειγμα έχεις δύο ανίψια, τα οποία λατρεύεις και είναι για εσένα όλα τα «πλούτη» του κόσμου; Τι αξίζει περισσότερο για εσένα λοιπόν;

