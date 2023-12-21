Λογαριασμός
Mariah Carey-Bryan Tanaka: Χώρισαν μετά από 7 χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι χώρισε επειδή ο Bryan Tanaka ήθελε παιδιά 

Mariah Carey-Bryan Tanaka

Η Mariah Carey χώρισε με τον σύντροφό της, Bryan Tanaka, επειδή ήθελε παιδιά, όπως γράφει το «Page Six». Φαίνεται ότι η διαφορά ηλικίας -14 χρόνια για την ακρίβεια- έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση τους να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Η Mariah Carey είναι 54 ετών και ο Bryan Tanaka 40 ετών. 

«Θέλει να κάνει οικογένεια. Εκείνη δεν είναι σε αυτό το σημείο», λέει ο άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. Η Carey μοιράζεται τα 12χρονα δίδυμα, Moroccan και Monroe, με τον πρώην σύζυγό της Nick Cannon. Ο Τανάκα, από την άλλη πλευρά, δεν έχει δικά του παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε μετά από 7 χρόνια σχέσης. 

Ο Bryan Tanaka έλειπε, επίσης, από την περιοδεία της «Merry Christmas One and All», που ξεκίνησε τον Νοέμβριο στο Yaamava Resort & Casino, στο Highland της Καλιφόρνια. Ο Tanaka εργάστηκε ως χορευτής δίπλα στη διάσημη τραγουδίστρια το 2006 και άρχισαν να βγαίνουν το 2016. «Θέλει να αρχίσει να έχει τη δική του ζωή», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος. 

Η Carey «πυροδότησε» τις φήμες χωρισμού, όταν δήλωσε πριν από ένα μήνα στο «People» ότι πέρασε μια δύσκολη χρονιά. «Περίμενα με ανυπομονησία αυτά τα Χριστούγεννα για όλο το χρόνο. Από πέρυσι - γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν και η καλύτερη», ανέφερε η τραγουδίστρια του «Obsessed».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μαράια Κάρεϊ χωρισμός
