Όταν ο Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, το ζευγάρι είχε βιώσει στο πετσί του την κατακραυγή και τον χλευασμό από μεγάλη μερίδα του Τύπου. Το Παλάτι ήταν ανήσυχο για τις αντιδράσεις, αλλά η αποφασιστικότητα του Καρόλου ήταν καθοριστική για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Έτσι, στις 9 Απριλίου 2005 - ακριβώς πριν από 19 χρόνια - παντρεύτηκαν σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή στο Ουίνδσορ. Ενώ ο γάμος τους διανύει το 20ό έτος, η σχέση τους εκτείνεται σχεδόν πέντε δεκαετίες πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Τώρα, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της βασιλείας τους, η ζωή του βασιλιά και της βασίλισσας είναι πολύ διαφορετική. Εδώ κάνουμε μια αναδρομή στη σχέση τους και στο πώς αυτή μπορεί να αντέξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν από εδώ και πέρα.

Αποτυχημένη σχέση την πρώτη φορά

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η Καμίλα Σαντ πιστεύεται ότι συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε έναν αγώνα πόλο στο Λονδίνο το 1970. Η Καμίλα, κόρη ενός αξιόλογου στρατιωτικού, διατηρούσε σχέση με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς, λοχαγό του συντάγματος The Blues and Royals του βρετανικού στρατού.

Ο Κάρολος είχε λάβει επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας μόλις ένα χρόνο νωρίτερα και μόλις είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και την εκπαίδευση της RAF. Έχοντας συνδεθεί με την κοινή τους αγάπη για το πόλο και τις δραστηριότητες στην εξοχή, έβγαιναν για περίπου δύο χρόνια, πριν ο πρίγκιπας φύγει για να καταταγεί στο Ναυτικό και η Καμίλα αναζωπυρώσει το ειδύλλιό της με τον Πάρκερ Μπόουλς, τον οποίο παντρεύτηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1973.

Με την πάροδο των ετών, πολλοί ανέφεραν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του σημερινού βασιλιά ως τον λόγο που η σχέση δεν προχώρησε.

Αλλά ο Michael Cole, πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC και πρώην εκπρόσωπος του αείμνηστου Mohamed Al Fayed, έχει διαφορετική άποψη.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι "έχασε το λεωφορείο" και ότι θα μπορούσε να την είχε παντρευτεί τότε, αλλά δίστασε», λέει στο «Sky News». «Το γεγονός ήταν ότι αγαπούσε τον Πάρκερ Μπόουλς». Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη τη χρονική περίοδο η Καμίλα θα ήταν το «μαύρο πρόβατο» για τη βασίλισσα και τους συμβούλους της, θα θεωρούνταν ακατάλληλη νύφη για τον διάδοχο του θρόνου, επειδή είχε… «παρελθόν» (όπως το έθεταν τότε) - εννοώντας προηγούμενες σχέσεις πριν γνωρίσει τον Κάρολο.

Η σχέση τους μέσα στον χρόνο

1967: Καμίλα αρχίζει μια σχέση «on-off» με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς

Καμίλα αρχίζει μια σχέση «on-off» με τον Άντριου Πάρκερ Μπόουλς 1970: Κάρολος και Καμίλα αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού

Κάρολος και Καμίλα αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού 1972: Η σχέση τους τελειώνει και ο Κάρολος κατατάσσεται στο Ναυτικό

Η σχέση τους τελειώνει και ο Κάρολος κατατάσσεται στο Ναυτικό 1973: Καμίλα και Άντριου αναζωπυρώνουν το ειδύλλιό τους και παντρεύονται

Καμίλα και Άντριου αναζωπυρώνουν το ειδύλλιό τους και παντρεύονται 1980: Ο Κάρολος αρχίζει να βγαίνει με την Νταϊάνα Σπένσερ

Ο Κάρολος αρχίζει να βγαίνει με την Νταϊάνα Σπένσερ 1981: Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύονται

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύονται 1989: Πραγματοποιείται η ηχογράφηση του «Tampongate», αλλά δεν δημοσιεύεται

Πραγματοποιείται η ηχογράφηση του «Tampongate», αλλά δεν δημοσιεύεται 1992: Κάρολος και Νταϊάνα χωρίζουν, χωρίς «σχέδια διαζυγίου».

Κάρολος και Νταϊάνα χωρίζουν, χωρίς «σχέδια διαζυγίου». 1993: Οι κασέτες του «Tampongate» δημοσιεύονται από ένα αυστραλιανό περιοδικό

Οι κασέτες του «Tampongate» δημοσιεύονται από ένα αυστραλιανό περιοδικό 1994: Ο Κάρολος παραδέχεται την απιστία του στην Νταϊάνα.

Ο Κάρολος παραδέχεται την απιστία του στην Νταϊάνα. 1995: Η Καμίλα και ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς παίρνουν διαζύγιο και η Νταϊάνα δίνει τη συνέντευξή της στο «Newsnight».

Η Καμίλα και ο Άντριου Πάρκερ Μπόουλς παίρνουν διαζύγιο και η Νταϊάνα δίνει τη συνέντευξή της στο «Newsnight». 1996: Το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα οριστικοποιείται.

Το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάνα οριστικοποιείται. 1997: Η Νταϊάνα πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι.

Η Νταϊάνα πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι. 2000: Καμίλα συναντά τη βασίλισσα

Καμίλα συναντά τη βασίλισσα 2005: Κάρολος και Καμίλα αρραβωνιάζονται τον Φεβρουάριο και παντρεύονται τον Απρίλιο

Κάρολος και Καμίλα αρραβωνιάζονται τον Φεβρουάριο και παντρεύονται τον Απρίλιο 2022: Ο Κάρολος και η Καμίλα γίνονται βασιλιάς και βασίλισσα

To «τρίτο πρόσωπο» στον γάμο του Καρόλου και της Νταϊάνα

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο νεαρός πρίγκιπας Κάρολος δεχόταν πιέσεις να παντρευτεί και άρχισε να βγαίνει με τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ, τη μικρότερη αδελφή της πρώην φίλης του Σάρα. Μέχρι τότε, η Καμίλα είχε γεννήσει δύο παιδιά, τον Τομ το 1974 και τη Λόρα το 1978. Η Νταϊάνα δήλωσε στο «Newsnight» ότι, παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμα παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, η Καμίλα ήταν το «τρίτο πρόσωπο» στον γάμο τους.

Η δημόσια εμφάνισή τους

Η διάλυση του γάμου του Καρόλου και της Νταϊάνα κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ως μία από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της εποχής της.

Οι αποκαλύψεις ήρθαν με τη μορφή της βιογραφίας της Νταϊάνα από τον Andrew Morton, της συνέντευξης της πριγκίπισσας στο BBC και της ομολογίας του Καρόλου ότι ήταν άπιστος.

Ένα μήνα πριν από τον θάνατο της Νταϊάνα στο Παρίσι, το καλοκαίρι του 1997, ο Κάρολος διοργάνωσε ένα πάρτι γενεθλίων για την Καμίλα στο εξοχικό του στο Γκλόστερσαϊρ. Η εκλιπούσα βασίλισσα δεν παρευρέθηκε, ενώ φέρεται να δέχτηκε να συναντήσει επίσημα την Καμίλα μόνο το 2000.

Με την πάροδο του χρόνου, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και η βασίλισσα Καμίλα απολαμβάνουν σημαντική αύξηση της δημοτικότητας του κοινού. Αν και ο Κάρολος και η Καμίλα είναι παντρεμένοι 19 χρόνια, ωστόσο είναι μαζί εδώ και 50 χρόνια. Είναι μια μακρά και εντυπωσιακή ιστορία αγάπης -χωρίς αμφιβολία- που φαίνεται πως έχει αντέξει στον χρόνo και στις αντιξοότητες...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.