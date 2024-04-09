Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Κριός

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

Ταύρος

Συνειδητοποιείτε ότι έχετε χάσει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα και αυτό μπορεί να σας ρίξει ψυχολογικά. Κοιτάξτε όμως με αισιοδοξία το μέλλον και τοποθετήστε σε ρεαλιστικές βάσεις τις επιδιώξεις σας. Η μέρα υπόσχεται δώρα για σας που δεν θα πρέπει να τα αγνοήσετε. Δεν είναι κατ’ ανάγκη οικονομικά τα οφέλη, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετική συμβουλή από αγαπημένο πρόσωπο ή η στήριξη κάποιων στα επαγγελματικά σας σχέδια.

Δίδυμοι

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Καρκίνος

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Λέων

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Παρθένος

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειας σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Ζυγός

Η σελήνη θα σας παροτρύνει να επανεξετάσετε φιλικές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Προβλήματα μπορούν τώρα να επιλυθούν αρκετά πιο εύκολα, είτε με την αμοιβαία υποχώρηση ή με την διακοπή κάθε επαφής, εάν δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής επικοινωνίας με κάποιο άτομο. Μπορεί τώρα να υπάρξουν καινούργιες γνωριμίες, που θα αποδειχτούν με την πάροδο του χρόνου σωτήριες.

Σκορπιός

Με εντάσεις και αψιμαχίες θα κυλήσει η σημερινή μέρα, καθώς θα σας ορθώνουν εμπόδια στο δρόμο σας και δεν θα μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Σκέφτεστε νέα οικονομικά ανοίγματα. Καλύτερα να τα κάνετε πράξη τον επόμενο μήνα όμως.

Τοξότης

Έχετε πολύ θετική ενέργεια φίλοι μου εξαιρετική διάθεση για ζωή! Ίσως αυτό να οφείλεται σε μια ανέλπιστη επιτυχία που θα καταγράψετε στον τομέα της καριέρας σας… Θα πρέπει ωστόσο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις σας, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και από άποψη χρόνου και συναισθημάτων. Κίνητρο σας δεν θα πρέπει να είναι η μέγιστη απόδοση αλλά η ισορροπία…

Αιγόκερως

Σήμερα αναμένεται να έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Κάποιοι θα θελήσετε να επισημοποιήσετε την σχέση σας, ενώ άλλοι θα συγκατοικήσετε. Θα ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η συναισθηματική σας ασφάλεια και θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση σας. Όσοι ζείτε ακόμη κάτω από την πατρική στέγη, ίσως να αποφασίσετε να νοικιάσετε τον δικό σας χώρο και να ανεξαρτητοποιηθείτε.

Υδροχόος

Ημέρα χαλάρωσης και χαράς η σημερινή! Περάστε την με αγαπημένα σας πρόσωπα και αναζωογονηθείτε παίρνοντας απόσταση από την καθημερινότητα σας. Κάντε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα σας και απολαύστε τα όσα έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό. Μην ξεχνάτε να ευχαριστείτε την καλή σας τύχη για όσα σας έδωσε…

Ιχθείς

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφο σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

