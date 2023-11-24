Η Kylie Jenner φωτογραφήθηκε με τα παιδιά της: Είστε τα πάντα για μένα

Η περίοδος των διακοπών είναι πάντα μια εποχή για να μοιραστείτε γλυκές και ιδιαίτερες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας, ειδικά όταν πρόκειται για την οικογένεια Kardashian.

Η Kylie Jenner μοιράστηκε μια γλυκιά ασπρόμαυρη φωτογραφία με τα χέρια της τυλιγμένα γύρω από τα δύο παιδιά της την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Η «μεγιστάνας του μακιγιάζ» είχε ένα βλέμμα αγάπης, καθώς ακουμπούσε το κεφάλι της ανάμεσα στην κόρη της Stormi, πέντε ετών, και τον γιο της Aire, ο οποίος γίνεται δύο ετών τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Η Kylie έγραψε στην ανάρτησή της της στο Instagram: «Είστε τα πάντα για μένα». Η περήφανη μαμά έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της με τον ράπερ Travis Scott. Μοιράστηκε, επίσης, ένα στιγμιότυπο με ένα παιδί της να αγκαλιάζει ένα κουτάβι, ενώ χαλαρώνει σε μια ξαπλώστρα.

Η Kylie πρόσθεσε ένα οικογενειακό throwback, με την ίδια και την αδελφή της Kendall, καθώς και τα ετεροθαλή αδέλφια της Kim, Khloe, Kourtney και Rob Kardashian.

Πηγή: skai.gr

