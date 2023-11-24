Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Κριός

Είχατε κάποιες αναποδιές τον τελευταίο καιρό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να το αφήσετε να σας καταβάλλει. Τα επαγγελματικά σας χρειάζονται αρκετή προσοχή σήμερα. Φροντίστε να διεκπεραιώσετε τις υποχρεώσεις σας στα χρονικά πλαίσια που έχετε και κρατήστε ένα φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες σας, ότι και αν βρεθεί στον δρόμο σας…

Ταύρος

Είστε αρκετά ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι αναφορικά με προβλήματα που απασχολούν μέλη της οικογένειας σας ή αγαπημένα σας πρόσωπα. Χαρίστε τους τη στήριξη και αγάπη σας. Επίσης, εάν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια συναισθηματική σχέση, ίσως να αισθανθείτε μια έντονη ανασφάλεια για τον άνθρωπο σας και για τις πραγματικές προθέσεις του…

Δίδυμοι

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Καρκίνος

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά την σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Λέων

Η ζωή σας έχει πάρει για τα καλά την ανιούσα και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον για όλα εκείνα που σας κρατούσαν ξάγρυπνους. Ευχαριστήστε την καλή σας τύχη, καθώς και όσους βρέθηκαν στο πλάι σας στις δυσκολίες στιγμές. Τα νέα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά από τον επαγγελτικό σας τομέα, πολλά όμως θα πρέπει να γίνουν για να συνεχιστεί η ανοδική πορεία.

Παρθένος

Τα άστρα σήμερα θα φέρουν εμπόδια και καθυστερήσεις στο επαγγελματικό και στον αισθηματικό τομέα. Συγκρατήστε τα νεύρα σας και μην οξύνετε τα πράγματα με λογομαχίες. Αρκετά απαιτητικοί και ιδιόρρυθμοι γίνονται οι συνεργάτες στη δουλειά σήμερα. Κάντε υπομονή και μην οξύνετε τις καταστάσεις. Προς το βράδυ η πίεση που θα νιώσετε θα είναι κάπως υπερβολική.

Ζυγός

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Σκορπιός

Διδαχτείτε από τα λάθη του παρελθόντος και επενδύστε στην ομαδική δουλειά, εάν θέλετε αν αποδώσει ότι κάνετε. Μέσα από την ομαδική προσπάθεια θα έρθει η επιτυχία. Φροντίστε τον εαυτό σας, την διατροφή σας και την ξεκούραση σας. Προσοχή μόνο στην κατανάλωση αλκοολούχων, εάν αποφασίσετε να βγείτε έξω το βράδυ.

Τοξότης

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Αιγόκερως

Δείξετε λίγη περισσότερη υπομονή με τους γύρω σας και δώσετε τους την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φανείτε ανεκτικοί και δεν θα χάσετε… Προσπαθείτε επίσης να είστε ακριβοδίκαιοι! Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διενέξεις, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Υδροχόος

Ήρεμη η μέρα σας και οι επαγγελματικές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς. Έχοντας παραμερίσει πολλά από τα εμπόδια που έχουν βρεθεί στον δρόμο σας, έχετε καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταγράψετε επιτυχίες. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας λοιπόν, αλλά μην επαναπαύεστε. Επωφεληθείτε της νηνεμίας αυτής και κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, κάτι που θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει.

Ιχθείς

Όταν επικεντρώνεστε στα οικονομικά σας προβλήματα μπλοκάρετε και δεν μπορείτε να σκεφτείτε με καθαρό μυαλό. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν προσπαθούσατε να εκμεταλλευτείτε τα ταλέντα σας για να εξασφαλίσετε ένα επί πλέον εισόδημα. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσετε τις συμβουλές κάποιου ατόμου. Καλό θα ήταν να μην είναι το ταίρι σας, μια και δεν μπορεί να είναι αρκετά αποστασιοποιημένος από το πρόβλημα για να προσφέρει βιώσιμες λύσεις.

