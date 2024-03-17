Την Κέιτ Μίντλετον φέρεται να… τρολάρει η διάσημη influencer Κιμ Καρντάσιαν με ανάρτησή της στο Instagram.



Η Καρντάσιαν φωτογραφίζεται με εφαρμοστό παντελόνι καμπάνα και βαρύτιμα κοσμήματα, και σε μια από τις φωτογραφίες δίπλα στο θηριώδες τζιπ της. «Στο δρόμο για να βρω την Κέιτ» αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης του Σαββάτου η Κιμ Καρντάσιαν.

Σημειώνεται ότι η Κέιτ Μίνλτετον έχει εξαφανιστεί από το πρόσωπο της δημοσιότητας μετά το «Photogate», την... πειραγμένη της φωτογραφία.

Η ανάρτηση με τις επίμαχες φωτογραφίες έχει ήδη 1,1 εκατ. «μου αρέσει» και πάνω από 8.700 σχόλια. Λογικό, αφού η Καρντάσιαν έχει 364 εκατ. ακολούθους, ιλιγγιώδης αριθμός που ξεπερνά τον αμερικανικό πληθυσμό!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.