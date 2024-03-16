Μπορεί το νερό να βελτιώσει τον ύπνο και τα επίπεδα ενέργειάς σου;

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Sleep Foundation ένα ποτήρι νερό πριν τον ύπνο μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμηθείς πιο εύκολα βοηθώντας τη φυσική πτώση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος.

Πώς όμως μπορεί να βοηθήσει το νερό στον ύπνο και στα επίπεδα ενέργειας;

Μια μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι η αφυδάτωση ως αποτέλεσμα της στέρησης νερού είχε αρνητικές επιπτώσεις στο σθένος, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και την εγρήγορση. Αφού οι συμμετέχοντες ενυδατώθηκαν ξανά, ένιωσαν λιγότερο κουρασμένοι και είδαν βελτίωση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την προσοχή και τους χρόνους αντίδρασης.

Σε μια άλλη μελέτη του 2005, η κούραση αυξήθηκε και η εγρήγορση μειώθηκε μετά από 24 ώρες στις οποίες οι συμμετέχοντες δεν είχαν καταναλώσει νερό. Στις γυναίκες, οι χρόνοι αντίδρασης παρατάθηκαν.

«Το να είσαι ακόμα και λόγο αφυδατωμέν@ μπορεί να επηρεάσει την εγρήγορση, την εστίαση και τη συγκέντρωσή σου», λέει η διαιτολόγος Sophie Medlin. «Αυτό οφείλεται στο πόσο σημαντικό είναι το νερό για κάθε λειτουργία στο σώμα μας και ιδιαίτερα για τη λειτουργία του εγκεφάλου μας».

Ο Δρ Greg Potter, επικεφαλής επιστήμονας στο Resilient Nutrition, εξηγεί ότι αυτό οφείλεται στο «πώς η αφυδάτωση αλλάζει τη σηματοδότηση των βασικών χημικών ουσιών που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο». Δεδομένου ότι περίπου το 75% του εγκεφάλου μας αποτελείται από νερό, είναι λογικό ότι η μείωση της ενυδάτωσης θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Άρα, ένα ποτήρι νερό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου.

Όσο αφορά τη σχέση ύπνου και νερού, μια μελέτη του 2019 διαπίστωσε ότι όσοι κοιμόντουσαν περίπου έξι ώρες τη νύχτα, αντί για τις οκτώ που συνιστώνται, είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι ανεπαρκώς ενυδατωμένοι.

Σε μια άλλη μελέτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα ζεστό ρόφημα το βράδυ βοηθά στη θερμορύθμιση του σώματός μας, πράγμα που σημαίνει ότι το ζεστό νερό ή τα μη καφεϊνούχα τσάγια μπορεί να είναι το καλύτερο για να δείξουν στο σώμα μας ότι είναι ώρα για ύπνο.

Ωστόσο, ο Δρ Potter επισημαίνει ότι το να πίνεις νερό αμέσως πριν κοιμηθείς μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σου. «Μπορεί να αυξήσει την επιθυμία για ούρηση κατά την περίοδο του ύπνου». Ορισμένοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτό, για παράδειγμα, εκείνοι με μικρότερη κύστη από άλλους.

Φαίνεται ότι η άμεση πρόσληψη νερού μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση του εγκεφάλου σου, αλλά χωρίς επαρκή καθημερινή ενυδάτωση δεν θα κοιμηθείς καλά. «Γενικά, είναι καλύτερο να στοχεύεις σε μια κατάσταση ενυδάτωσης κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης και να τροποποιείς την πρόσληψη υγρών πριν από τον ύπνο», λέει ο Δρ Potter.

Επειδή το νερό είναι τόσο απαραίτητο, ακόμη και το να είσαι λίγο αφυδατωμέν@ μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του ύπνου, προβλήματα με την υπνηλία και όλες τις άλλες σωματικές λειτουργίες.

Συχνά δεν συνειδητοποιούμε πότε είμαστε αφυδατωμένοι, αλλά το σώμα μας θα μας το δείξει. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να παρακολουθείς προσεκτικά πόσα ποτήρια νερό πίνεις καθημερινά και να γνωρίζεις τα σημάδια της αφυδάτωσης.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΑ:

Τελικά ταιριάζει ο Σκορπιός με τον Παρθένο;

Είναι υποχρεωτικό να μένουμε φίλοι με τους πρώην;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.