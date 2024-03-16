Λογαριασμός
Κάηκε το σπίτι της Κάρα Ντέλεβιν – Στάχτες η έπαυλη των 7 εκατ. δολαρίων στο LA - Βίντεο, φωτογραφίες

Δύσκολες ώρες περνάει η διάσημη ηθοποιός και μοντέλο

Cara Delevingne

Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την έπαυλη της Κάρα Ντέλεβιν (Cara Delevingne)  στο Studio City του  Λος Άντζελες, ενώ το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός βρίσκεται στο Λονδίνο  για επαγγελματικούς λόγους.

Η 31χρονη Ντέλεβιν αγόρασε το σπίτι των 7 εκατ. δολαρίων πριν λίγα χρόνια από τον Jared Leto και μάλιστα την είχε παρουσιάσει το 2021 στην εκπομπή Architectural Digest, όπου την είχε περιγράψει ως την προσωπική της έπαυλη Playboy.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη σήμερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ζωή μπορεί να αλλάξει εν ριπή οφθαλμού. Γι' αυτό αγαπάτε αυτό που έχετε», δήλωσε καταρρακωμένη η Delevingne. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Αντζελες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 π.μ. στο πίσω μέρος της κατοικίας (έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων) και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κατακαίγοντας την έπαυλη. 

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι την σοφίτα του σπιτιού ενώ  94 πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από δύο ώρες.

spiti

Αν και η ίδια η Ντέλεβιν απουσίαζε, αλλά δύο άτομα, ένας πυροσβέστης και ένας ένοικος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

