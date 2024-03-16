Πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς την έπαυλη της Κάρα Ντέλεβιν (Cara Delevingne) στο Studio City του Λος Άντζελες, ενώ το διάσημο μοντέλο και ηθοποιός βρίσκεται στο Λονδίνο για επαγγελματικούς λόγους.

#CaraDelevingne's Los Angeles-area home caught on fire this week -- and the terrifying ordeal was caught on camera. #TMZ breaks down what happened. https://t.co/NQ1etNt6G0 pic.twitter.com/5h9wvXGra4 March 15, 2024

Η 31χρονη Ντέλεβιν αγόρασε το σπίτι των 7 εκατ. δολαρίων πριν λίγα χρόνια από τον Jared Leto και μάλιστα την είχε παρουσιάσει το 2021 στην εκπομπή Architectural Digest, όπου την είχε περιγράψει ως την προσωπική της έπαυλη Playboy.

«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη σήμερα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ζωή μπορεί να αλλάξει εν ριπή οφθαλμού. Γι' αυτό αγαπάτε αυτό που έχετε», δήλωσε καταρρακωμένη η Delevingne.

Emotional Cara Delevingne is comforted by her parents in London as she is seen for the first time after being told her cats survived terrible fire which ravaged her $7million LA mansion https://t.co/YygyM2kCkV pic.twitter.com/LHLiSxqXf5 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 16, 2024

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Αντζελες, η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 π.μ. στο πίσω μέρος της κατοικίας (έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων) και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, κατακαίγοντας την έπαυλη.

NEW: 35-year-old actress Cara Delevingne's $7 million Los Angeles mansion destroyed in a house fire.



94 firefighters rushed to the house in 13 different fire engines.



"My heart is broken today. I cannot believe it. Life can change in a blink of an eye. So cherish what you… pic.twitter.com/Z1AS3K43xM — Collin Rugg (@CollinRugg) March 15, 2024

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι την σοφίτα του σπιτιού ενώ 94 πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο μετά από δύο ώρες.

Αν και η ίδια η Ντέλεβιν απουσίαζε, αλλά δύο άτομα, ένας πυροσβέστης και ένας ένοικος, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

