Οργιο φημών σχετικά με την υγεία της Κέιτ Μίντλεντον(Kate Middleton) επικρατεί στη Βρετανία (αλλά και παγκοσμίως) μετά και το τελευταίο φιάσκο με την «πειραγμένη» φωτογραφία , που προκάλεσε σάλο και πυροδότησε ακόμα περισσότερα σενάρια.

Το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε για πρώτη φορά στις 17 Ιανουαρίου ότι η Κέιτ είχε υποβληθεί σε «προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά» και θα επιστέψει στα βασιλικά της καθήκοντα μετά το Πάσχα.

Αργότερα ανακοινώθηκε ότι δεν θα εμφανιστεί μέχρι τον Ιούνιο ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν και φήμες ότι υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ (κοινώς ότι ο Ουίλιαμ έχει ερωμένη).

Μπροστά σε όλο αυτόν τον ντόρο, φίλος του βασιλικού ζευγαριού μίλησε στους The Sunday Times δηλώνοντας ότι Ουίλιαμ και Κέητ «θέλουν να είναι ξεκάθαροι και πιο ανοιχτοί, αλλά θα το κάνουν όταν νιώσουν έτοιμοι. Αυτό είναι δική της απόφαση (της Κέιτ). Δεν πρόκειται να βιαστούν».

Επιπλέον, ο φίλος που φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με το βασιλικό ζεύγος εν μέσω της ανάρρωσης της Κέιτ, δήλωσε: «Δεν είναι ότι δεν πίστευαν ότι θα υπήρχαν πολλές εικασίες και ενδιαφέρον, αλλά είχαν εμπιστοσύνη ότι ο κόσμος θα τους έδινε τον χώρο που ζητούσαν, πράγμα που έκαναν για περίπου ένα μήνα».

Επίσης, βασιλική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι «είναι πιο ανοιχτοί όταν βγαίνουν έξω και αλληλεπιδρούν με το κοινό - η πριγκίπισσα θα μπορούσε να συζητήσει την ανάρρωσή της δημοσίως, σε κάποια από τις υποχρεώσεις της». «Αν επρόκειτο να το κάνει, έτσι θα το έκανε» τόνισε.

Οι Sunday Times αναφέρουν επίσης ότι η πιθανή ημερομηνία επιστροφής της Κέιτ μπορεί να μην είναι πριν από τις 17 Απριλίου, που συμπίπτει με το τέλος των σχολικών διακοπών των παιδιών της.

