Η Κιμ Καρντάσιαν τραυματίστηκε στα δάχτυλα. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε να έχει επιδέσμους στα δάχτυλα κατά την εμφάνισή της σε σόου του οίκου Balenciaga κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι.

Η 43χρονη τηλεπερσόνα βγήκε φορώντας επιδέσμους στα δάχτυλά της για ένα γεύμα στο Costes, στη γαλλική πρωτεύουσα, την Κυριακή 3 Μαρτίου 2024.

Η Κιμ εμφανίστηκε φορώντας ένα γούνινο παλτό με σχέδια ζώων. Το πανάκριβο ρούχο της, το συνδύασε με ένα κατακόκκινο μανικιούρ και δερμάτινη ζώνη.

Kim Kardashian suffers an injury as she sports a finger bandage at swanky lunch following appearance at the Balenciaga show during PFW https://t.co/cACKSUaJ9k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 3, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν δέχθηκε τα «πυρά» των θαυμαστών της μετά την αποκάλυψη ότι έγινε πρέσβειρα για τον οίκο Balenciaga, ένα χρόνο μετά την αντιπαράθεση που αντιμετώπισε η μάρκα για μια διαφήμιση με παιδιά.

Η πρωταγωνίστρια του ριάλιτι ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία, της οποίας ηγείται ο δημιουργικός διευθυντής Demna Gvasalia, τον Ιανουάριο.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών είχε προηγουμένως αρνηθεί να «κόψει» τους δεσμούς της με τον οίκο μόδας, αλλά δήλωσε ότι «συγκλονίστηκε και αηδίασε» από τις εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις κατά της μάρκας.

Μετά την ανακοίνωση της νέας συνεργασίας της, πολλοί θαυμαστές της απογοητεύτηκαν από την απόφαση αυτή και αντέδρασαν στη δήλωσή της, στην οποία έγραψε ότι η σχέση της με τον οίκο βασίζεται στη «δέσμευση να κάνει αυτό που είναι σωστό».

Πηγή: skai.gr

