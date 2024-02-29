Η Κιμ Καρντάσιαν, η «βασίλισσα» που ξεσηκώνει το διαδίκτυο με τις επιλογές της στη μόδα, «αναστάτωσε» και πάλι τους θαυμαστές της και όχι μόνο…

Η 43χρονη σταρ των «Kardashians» δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram, επιδεικνύοντας την «ανύπαρκτη» μέση της, χάρη σε έναν extreme κορσέ του οίκου Mugler. Το ρούχο αγκάλιαζε τη μέση της και τόνιζε τις καμπύλες της.

Πολλοί followers τη συνέκριναν με τη νυν σύζυγο του πρώην συντρόφου της και πατέρα των παιδιών της, Kanye West, τη Bianca Censori, ενώ κάποιοι άλλοι επισήμαναν την ομοιότητα της με την 6χρονη κόρη της Chicago West.

Άλλοι, επίσης, επέκριναν τη συγκεκριμένη εμφάνιση γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τα όργανά της έχουν μετατοπιστεί. Εμφανίζεται σαν να μην έχει μέση».

Η ανάρτηση της διάσημης τηλεπερσόνας έρχεται λίγες ημέρες μετά την κριτική που δέχτηκε η πρωταγωνίστρια του «Queen's Gambit», Anya Taylor-Joy, επειδή φόρεσε ένα παρόμοιο κορσέ-ρούχο στην πρεμιέρα του «Dune: Part 2».

Η 27χρονη Taylor-Joy δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram από την πρόβα της με τον οίκο Maison Margiela πριν από την πρεμιέρα του «Dune: Part 2» στις 25 Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβανομένης μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας που αναδεικνύει τη μικροσκοπική της σιλουέτα.

Πηγή: skai.gr

