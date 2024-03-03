Η ηθοποιός των «Sopranos», Drea de Matteo, κατακεραύνωσε το Χόλιγουντ, αφού μπήκε στη μαύρη λίστα των στούντιο επειδή αρνήθηκε να κάνει το εμβόλιο Covid.

Τον Σεπτέμβριο, η 52χρονη σταρ ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να στραφεί στη συνδρομητική υπηρεσία OnlyFans για να βγάλει χρήματα, αφού η στάση της για το εμβόλιο είχε ως αποτέλεσμα να μην βρίσκει δουλειά στην υποκριτική και να την εγκαταλείψει ο ατζέντης της, γεγονός που γρήγορα την οδήγησε να βρεθεί σε επικίνδυνη οικονομική κατάσταση και να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της.

Αν και η Drea ανέφερε ότι κατάφερε να βγάλει αρκετά χρήματα, η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι «κόβει» τους δεσμούς της με το Χόλιγουντ. Μέσα σε πέντε λεπτά από την έναρξη του προφίλ της στη γνωστή πλατφόρμα έγινε χαμός και μάλιστα εξόφλησε και το στεγαστικό της δάνειο.

Sopranos actress Drea de Matteo, 52, SLAMS Hollywood as a 'cesspool' and hints she has QUIT for good in blistering takedown - after blacklisting from industry amid COVID vax scandal saw her forced to turn to OnlyFans to survive https://t.co/GJ5Qw5SLce — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 3, 2024

Μιλώντας στη «Daily Mail», η Drea κατακεραύνωσε τη βιομηχανία θεάματος αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το Χόλιγουντ είναι ένας φρικτός βόθρος. Δεν θα πω ψέματα. Η τηλεόραση είναι χάλια. Δεν υπάρχει τίποτα σπουδαίο. Η σειρά ‘’Soprano’’ μου ‘’άνοιξε’’ την πόρτα».

Η Drea πρωταγωνίστησε ως Adriana La Cerva στους «Sopranos» για επτά χρόνια, μεταξύ 1999 και 2006. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η στροφή της προς το OnlyFans τη βοήθησε να σώσει το σπίτι της από την κατάσχεση και να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση, μια μάρκα μόδας που ονόμασε «ULTRAFREE».

«Το OnlyFans μου έσωσε τη ζωή, 100%. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό, αλλά πραγματικά μας έσωσε». Και πρόσθεσε: «Όποιος θέλει να με καταδικάσει και να με βάλει κάτω, ας το κάνει. Ελπίζω μόνο να μην βρεθείτε ποτέ στη θέση που ήμουν εγώ για να φροντίζω δύο μικρά παιδιά. Έσωσε το σπίτι μου για πολλά χρόνια που ήταν πολύ σημαντικό για εμάς. Και πέρα από όλα αυτά, μου έδωσε αρκετά χρήματα για να ξεκινήσω και να χρηματοδοτήσω την επιχείρησή μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.