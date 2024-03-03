Η σχέση τους ήταν το «talk of the town», σκανδαλίζοντας και συναρπάζοντας το Λονδίνο του 19ου αιώνα. Επί μήνες, η όμορφη (και παντρεμένη) Λαίδη Caroline Lamb και ο διάσημος Λόρδος Βύρων δεν είχαν κάνει καμία προσπάθεια να κρύψουν το πάθος τους ο ένας για τον άλλον, επιδεικνύοντας τη σχέση τους στα θέατρα, τους χορούς και τα σαλόνια όπου συγκεντρώνονταν η υψηλή κοινωνία.

Όταν, μετά από πέντε μήνες, η Λαίδη Caroline αισθάνθηκε ότι ο εραστής της την είχε κουράσει, ακολούθησε μια τολμηρή στρατηγική για να τον ξανακερδίσει. Έστειλε στον Λόρδο Βύρωνα ένα χρυσό μενταγιόν. Όταν εκείνος το άνοιξε, βρήκε στο εσωτερικό του τις τρίχες του εφηβαίου της μαζί με ένα σημείωμα που ανέφερε: «Θα γονατίσω και θα ξεριζωθώ από τα πόδια σου πριν σε παραδώσω», υπογράφοντας ως «άγρια αντιλόπη».

Μπορεί να νομίζετε ότι οι σημερινές υπερσεξουαλικές, φανταχτερές και κακόγουστες διασημότητες είναι ένα φαινόμενο του 21ου αιώνα, αλλά η κακή συμπεριφορά τους ωχριά μπροστά σε εκείνη του Λόρδου Βύρωνα, του λαμπρού και φιλέλληνα ποιητή που σήμερα θα χαρακτηριζόταν ως ένας άνθρωπος εθισμένος στο σεξ. Είχε αμέτρητους εραστές, ενώ είχε αποκτήσει παιδί με την ετεροθαλή αδελφή του.

Η γοητεία, η καλή εμφάνιση και η φήμη του Βύρωνα σήμαιναν ότι αποπλάνησε αβίαστα κάθε ελκυστική γυναίκα ή άνδρα που συναντούσε, από παντρεμένους αριστοκράτες μέχρι αθώες υπηρέτριες.

Μέσα σε μόλις τρία χρόνια ισχυρίστηκε ότι κοιμήθηκε με 200 άτομα και συχνά αναφερόταν στις σεξουαλικές του περιπέτειες στην ποίησή του, σύμφωνα με μια νέα συναρπαστική βιογραφία, «Byron: A Life In Ten Letters» του Andrew Stauffer, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από τον θάνατό του.

Τι ήταν αυτό που έκανε τον Λόρδο Βύρωνα τόσο «τρελό, κακό και επικίνδυνο», όπως τον περιέγραψε η Λαίδη Caroline Lamb; Η ψυχαναγκαστική σεξουαλική του συμπεριφορά πιθανότατα προήλθε από τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως μικρό παιδί από τη νταντά του May Gray, η οποία ξεκίνησε όταν ήταν εννέα ετών και συνεχίστηκε για δύο χρόνια, μέχρι που την ανακάλυψαν και την απέλυσαν. Όταν δεν τον πίεζε, η Gray επέβλεπε τις μελέτες του για τη Βίβλο και τον χτυπούσε αν δεν συμπεριφερόταν σωστά. Δεδομένων όλων αυτών, δεν είναι περίεργο που ο Λόρδος Βύρωνας μεγάλωσε χωρίς να κατανοεί τα όρια.

Οι φίλοι του έβλεπαν μια διαφορετική πλευρά του και όχι μια μελαγχολική, σατανική φιγούρα, αλλά έναν άνθρωπο πρόσχαρο και ευδιάθετο, συχνά πνευματώδη και παιχνιδιάρη. Μια από τις βαθύτερες και σημαντικότερες φιλίες του ήταν με τον ποιητή Percy Bysshe Shelley και τη σύζυγό του, Mary.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Βύρωνας εκμεταλλεύτηκε και απέρριψε σκληρά πολλές γυναίκες, ιδίως κατά τη διάρκεια των χρόνων του στη Βενετία. Ωστόσο, παρ' όλη τη χαοτική ιδιωτική του ζωή, ο Βύρωνας έγραψε μερικά από τα πιο θαυμαστά ποιήματα του 19ου αιώνα. Και κοντά στο τέλος της ζωής του ερωτεύτηκε βαθιά μια γυναίκα στην οποία ήταν, τελικά, πιστός.

Πηγή: skai.gr

