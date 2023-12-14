Η ευγένεια και η καλοσύνη κάνουν καλό στην ευεξία μας…

Γιατί είναι πολύ βασικό να είσαι ευγενικός άνθρωπος; Γιατί όμως τελικά το να είσαι ευγενικός είναι τόσο σημαντικό;

Λίγη μόνο φροντίδα και συμπόνια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ξέχνα τα νεύρα, τον θυμό και όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα. Δεν θα σε βοηθήσουν πουθενά.

Η καλοσύνη δεν χρειάζεται πάντα να περιλαμβάνει δραματικές χειρονομίες φροντίδας. Το να είσαι απλώς ευγενικός, να χρησιμοποιείς έναν ζεστό τόνο στη φωνή σου, να χαμογελάς ή να δείχνεις υπομονή ή ευγνωμοσύνη σε έναν ξένο μπορεί να είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να είσαι υπερβολικός τα απλά πράγματα θα δείξουν την ευγένεια που έχεις μέσα σου.

Οι έρευνες δείχνουν ότι το να δείχνεις καλοσύνη δεν κάνει μόνο το άτομο το οποίο λαμβάνει την καλοσύνη σου να αισθάνεται καλά, αλλά βοηθάει και τη δική σου ευημερία. Ακολουθεί ένας κατάλογος με μερικά μόνο από τα οφέλη της καλοσύνης.

Αυξάνει την ευτυχία: Η ευγένεια έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την υποκειμενική ευημερία και βελτιώνει τη διάθεση. Όσο πιο ευγενικός είσαι, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να νιώθεις θετικά συναισθήματα.

Η ευγένεια έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την υποκειμενική ευημερία και βελτιώνει τη διάθεση. Όσο πιο ευγενικός είσαι, τόσο περισσότερο είναι πιθανόν να νιώθεις θετικά συναισθήματα. Ενισχύει τις κοινωνικές σχέσεις: Οι άνθρωποι που δείχνουν καλοσύνη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν γνήσιες σχέσεις με τους άλλους και να αισθάνονται ικανοποιημένοι με το κοινωνικό τους δίκτυο.

Οι άνθρωποι που δείχνουν καλοσύνη είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν γνήσιες σχέσεις με τους άλλους και να αισθάνονται ικανοποιημένοι με το κοινωνικό τους δίκτυο. Προωθεί την ωκυτοκίνη: Μπορεί να υποστηρίξει τη θετική αυτοεκτίμηση. Μας βοηθά να νιώθουμε περισσότερη χαρά και μπορεί επίσης να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς μειώνοντας το στρες.

Μπορεί να υποστηρίξει τη θετική αυτοεκτίμηση. Μας βοηθά να νιώθουμε περισσότερη χαρά και μπορεί επίσης να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς μειώνοντας το στρες. Μειώνει την καταθλιπτική διάθεση: Το να είσαι ευγενικός με τους άλλους μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σου και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων κατάθλιψης.

Το να είσαι ευγενικός με τους άλλους μπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενέργεια, γεγονός που μπορεί να ανεβάσει τη διάθεσή σου και να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των συναισθημάτων κατάθλιψης. Ανεβάζει τη διάθεση: Οι ερευνητές έχουν δείξει ότι όταν κάνεις καλές πράξεις για τους άλλους, τα κέντρα ευχαρίστησης και ανταμοιβής του εγκεφάλου σου πυροδοτούνται. Το να είσαι ευγενικός μπορεί να δημιουργήσει μια έξαρση θετικής ενέργειας και να σε ανεβάσει ψυχολογικά.

