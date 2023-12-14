Ένας χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος, έχει επικρατήσει να λέγεται. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης να αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις ως αναπόσπαστο μέρος της επιβίωσης. Αδιαμφισβήτητα, ο χωρισμός έχει τη «γεύση» της απώλειας, έρχεται με πόνο συναισθηματικό, αλλά και σωματικό. Οι άνθρωποι που χωρίζουν έρχονται συχνά αντιμέτωποι με συμπτώματα όπως άγχος, μοναξιά και κατάθλιψη, αυξομειώσεις βάρους και διαταραγμένο ύπνο.

Έρευνες έχουν δείξει, μάλιστα, ότι ο πόνος που προκαλεί ένας χωρισμός μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στο σώμα. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biological Sciences έδειξε ότι ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τον σωματικό πόνο, ενώ επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen ανακάλυψαν ότι ο χωρισμός βλάπτει την καρδιά με τρόπο παρόμοιο όπως μια καρδιακή προσβολή. Η Azra Hirji, βοηθός ψυχολόγος στην Private Therapy Clinic λέει στο Cosmopolitan UK ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης, ο εγκέφαλός πλημμυρίζει από την ορμόνη της αγάπης, την ωκυτοκίνη και της ευτυχίας, την ντοπαμίνη. Αυτό εξηγεί την «εθιστική» του έρωτα, αλλά και τον λόγο που κάποιος μπορεί να αισθάνεται απαίσια όταν χωρίζει και η παραγωγή αυτών των ορμονών μειώνεται ή σταματά.

Υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να χωρίζεις;

Στην εποχή των social media, πολλοί είναι εκείνοι που συστήνονται ως ειδικοί σχέσεων, δίνοντας συμβουλές για τη δέσμευση, αλλά και το χωρισμό, ορίζοντας κανόνες σχέσεων και οριοθετώντας τι είναι σωστό και τι όχι. Από πού προέκυψε, όμως, η ιδέα ότι υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να αντιμετωπίσεις έναν χωρισμό; Η Nicci Roscoe, life coach και συγγραφέας του Manifest Your Everything, εντοπίζει την απάντηση στη «συνειδητή αποσύνδεση», τον όρο που πολύ εύστοχα επινοήθηκε από την love coach, Katherine Woodward Thomas. «Αυτό ήταν ένα έναυσμα για πολλούς θεραπευτές, προπονητές και άλλους να αρχίσουν να προσφέρουν στοχευμένη υποστήριξη».

Τα βασικά βήματα ενός χωρισμού από τους ειδικούς

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές «θεραπείας» και λειτουργούν διαφορετικά για τον καθένα. Κάποιες αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικές από άλλες. Μια συμβουλή που αναφέρεται συχνά είναι να καταγράψεις όλους τους λόγους που το πρώην ταίρι σου δεν είναι το κατάλληλο άτομο για σένα: Όλες οι κακές συνήθειες, οι καβγάδες, οι ενδείξεις που αποδεικνύουν την ασυμβατότητα λειτουργούν ως χρήσιμα reminders για τους λόγους που δεν είστε πια μαζί.

Επίσης, σύμφωνα με την ειδική σε θέματα σχέσεων του Poosh, Claire Byrne, είναι σημαντικό να επιτρέψεις στον εαυτό σου να θρηνήσει τη σχέση. Η ίδια προτείνει επίσης, να προχωρήσεις σε μια προσωπική ανασκόπηση, ρωτώντας τον εαυτό σου: Τι συμπεράσματα έβγαλα από αυτή τη σχέση; Αυτή η προσέγγιση θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις μπροστά, κρατώντας μόνο τα καλά από την ιστορία, αλλά και να αποφύγεις έναν μελλοντικό επίπονο χωρισμό, ρυθμίζοντας τον εαυτό σου ώστε να συναντήσει ένα άτομο που θα του ταιριάζει καλύτερα.

Το τρίτο πραγματικά αποτελεσματικό βήμα στη διαδικασία επούλωσης είναι κάτι που ακούγεται συχνά: Πέρνα χρόνο με τον εαυτό σου. Αυτό μπορεί να ακούγεται περιττό σε ορισμένους, όμως στην πραγματικότητα, στη διαδρομή κατά την οποία θα κοιτάξεις μέσα σου και θα γιατρέψεις τις πληγές σου δεν μπορείς να σέρνεις κανέναν άλλο.

Μπορείς να παρακάμψεις τον πόνο του χωρισμού;

Σύμφωνα με έναν ειδικό, η ιδέα ότι χρειαζόμαστε «λύσεις», αντί να κάνουμε υπομονή πηγάζει από τον φιλτραρισμένο κόσμο των social media. «Πιστεύω πως έχει να κάνει με το ότι είμαστε πλέον προγραμματισμένοι να βλέπουμε τις σχέσεις ως τέλειες στο Instagram. Αν τελειώσουν, νιώθουμε την πίεση να βγούμε από αυτές εξίσου «τέλειοι», με τη «σωστή» νοοτροπία και τα «σωστά» συναισθήματα», εξηγεί. Η Hirji συμφωνεί: «Ζούμε σε μια «κουλτούρα επιδιόρθωσης» όπου το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει στη βελτίωση της κατάστασης».

Η παλιά παροιμία παραμένει: Ο χρόνος είναι γιατρός. Σύμφωνα, όμως, με την Jodie Cariss, θεραπεύτρια και ιδρύτρια του Self Space, «ζούμε περισσότερο σε ένα είδος κουλτούρας αμεσότητας και οι χωρισμοί δεν λειτουργούν έτσι. Αυτό, όμως, αποθέτει περιττή πίεση στα άτομα να αισθάνονται ότι θα έπρεπε να αναρρώσουν από την κατάστασή τους γρήγορα και αβίαστα. Ωστόσο, η θεραπεία από κάθε δύσκολη συνθήκη της ζωής έχει τη δική της φυσική πορεία και χρειάζεται χρόνο».

Η Cariss προσθέτει ότι ο πόνος του χωρισμού δεν είναι πάντοτε μια ξεκάθαρη κατάσταση. «Είναι ακατάστατη, όσο και επώδυνη, συχνά οι σκέψεις και οι αποφάσεις δεν είναι ξεκάθαρες και ορθολογικές», εξηγεί.

«Το να αγνοείς τα πιο δύσκολα συναισθήματα, σημαίνει ότι δεν τα επεξεργάζεσαι σωστά και απλώς τα κρύβεις», προσθέτει, επισημαίνοντας ότι αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να συνεχίζεις με ακατάλληλα μοτίβα συμπεριφοράς και στις επόμενες σχέσεις σου.

Πώς να θεραπεύσεις σωστά τον πόνο του χωρισμού

Δεν υπάρχει μαγική συνταγή που να τα διορθώνει όλα σε μια στιγμή. «Ο καλύτερος τρόπος είναι να επιτρέψεις στον εαυτό σου να νιώσει τα συναισθήματα που διέπουν κάθε στάδιο του χωρισμού», συμβουλεύει η Cariss, συνιστώντας παράλληλα να αναζητήσεις υποστήριξη στα αγαπημένα σου πρόσωπα. «Μη βιαστείς να προχωρήσεις».

Το πένθος για τη χαμένη αγάπη θέλει χρόνο. «Οι χωρισμοί απαιτούν υπομονή και επιμονή και συχνά μπορεί να μοιάζουν με το τανγκό, «δύο βήματα μπροστά, ένα πίσω», επισημαίνει η Hirji. Συμβουλεύει, επιπλέον, να αξιοποιήσεις την ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό. «Ο πόνος του χωρισμού είναι ένας φόρος τιμής σε ό,τι έχει συμβεί: Ναι, ο χωρισμός είναι άσχημος, αλλά μόνο επειδή προηγήθηκε μια όμορφη ιστορία αγάπης».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.