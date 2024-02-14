Η ερωτική ζωή των ζωδίων – Ο έρωτας έζησε μεγάλα δράματα το 2023…

Ο έρωτας έζησε μεγάλα δράματα το 2023. Η υποχώρηση της Αφροδίτης φαίνεται να επηρέασε σχεδόν κάθε γνωστό ζευγάρι, οδηγώντας στο «καλοκαίρι των χωρισμών», ενώ μακροχρόνια ερωτευμένοι όπως η Taylor Swift και ο Joe Alwyn και η Kylie Jenner και ο Travis Scott δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τις σχέσεις τους.

Ευτυχώς, το ερωτικό ωροσκόπιο του 2024 -σύμφωνα με την Chelsea Jackson του Elite Daily- δεν περιλαμβάνει μόνο χωρισμoύς αλλά δύο ηλιακές εκλείψεις στον σημείο του Ζυγού, καθώς και μια σπάνια συνεύρεση της Αφροδίτης με τον Δία, στον Ταύρο. Με άλλα λόγια, η ερωτική μας ζωή προβλέπεται να έχει μια μεγάλη αναβάθμιση κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η Αφροδίτη είναι ο κύριος πλανήτης που ευθύνεται για όλα τα θέματα αγάπης και σχέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η πορεία της παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ερωτικών μας υποθέσεων. Το 2024, η θεά της αγάπης θα συνδεθεί -στις 23 Μαΐου- με μια σειρά πλανητών, κυρίως με τον Δία, τον πλανήτη της ανάπτυξης, της αισιοδοξίας και της διεύρυνσης. Αυτή η σύζευξη συμβολίζει την έναρξη μακροχρόνιων σχέσεων που είναι καρποφόρες και αξιόλογες, επομένως βεβαιώσου ότι σχεδιάζεις όλα τα πρώτα ραντεβού ή δυναμικές εκκινήσεις για αυτήν την ημέρα.

Παρακάτω, θα δεις τι προβλέπουν τα αστέρια για την ερωτική μας ζωή το 2024, ανάλογα με το ζώδιό σου.

Κριός

Είναι μία μεγάλη χρονιά για εσένα. Από τις 25 Μαρτίου και μετά, οι ερωτικές σου σχέσεις θα βρίσκονται στο επίκεντρο, με τη Σεληνιακή έκλειψη στον Ζυγό. Αυτό το κοσμικό γεγονός θα φέρει τις πιο στενές σου συνδέσεις με άλλους σε ευθεία επαφή, ζητώντας να βρεις έναν τρόπο να ισορροπήσεις ανάμεσα στην κοινή ζωή στους άλλους και στο πρόσωπο που είσαι όταν είσαι μόνος.

Η επιθυμία σου για αγάπη και οικειότητα θα βρει τον δρόμο της μόλις η Αφροδίτη μεταβεί στον πρώτο σου οίκο, αυτόν της αυτο-έκφρασης, στις 5 Απριλίου. Θα επικεντρωθείς στο να ενισχύσεις την αγάπη που έχεις για τον εαυτό σου, κάνοντας πιο εύκολο να κερδίσεις την προσοχή αυτών που σε ενδιαφέρουν και που είναι πραγματικά αξίζουν τον χρόνο σου.

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, η ηλιακή έκλειψη στον Ζυγό θα εστιάσει την πλήρη προσοχή σου στις παρούσες σχέσεις, υπενθυμίζοντάς σου να μην εξαρτάσαι υπερβολικά από την παρουσία ενός άλλου ατόμου. Το να μάθεις πώς να στηρίζεσαι στις σχέσεις σου είναι απαραίτητο, αλλά αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει τις προσπάθειές σου να είσαι μόνη.

Θα επανεξετάσεις την ερωτική σου ζωή από τις 6 Δεκεμβρίου, καθώς ο Άρης, ο άρχοντας του χάρτη σου, θα σταθεροποιηθεί στον παθιασμένο Λέοντα.

Να αγαπάς τους άλλους με τρόπο δυνατό είναι ο τρόπος σου να εκφράζεις την εκτίμησή σου, αλλά είναι σημαντικό οι άνθρωποι που επενδύεις να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ενέργεια. Αν όχι, είναι καιρός να κατευθύνεις αυτήν την αγάπη στις δικές σου δημιουργικές προσπάθειες και χόμπι.

Ταύρος

Είσαι πάντα αυτός που δίνει προτεραιότητα στην αγάπη και ούτε φέτος θα αλλάξει αυτό. Η πανσέληνος στην Παρθένο, στις 24 Φεβρουαρίου, φωτίζει την επιθυμία σου για σταθερούς και αξιόπιστους ερωτικούς συντρόφους, εμπνέοντάς σε να κοιτάξεις τους πιθανούς συντρόφους με καθαρή ματιά. Αν και αυτές οι ερωτικές σχέσεις μπορεί να είναι περαστικές, πρέπει να σου φέρουν λίγο από το νόημα από αναζητάς, έστω και πρόσκαιρα, αλλιώς είναι μια σπατάλη χρόνου.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις σου μπορεί να φτάσουν σε ένα σημείο αλλαγής κατά την πανσέληνο στον Σκορπιό στις 23 Απριλίου, καθώς θα επιθυμείς συνδέσεις που σου επιτρέπουν να είσαι ευάλωτη.

Ευτυχώς, καθώς η Αφροδίτη, ο άρχοντας του χάρτη σου, συναντά τον Δία μέχρι τις 23 Μαΐου, οι αμφιβολίες και οι φόβοι που είχες στις σχέσεις θα υποχωρήσουν, γεμίζοντάς σε με αισιοδοξία για το τι κρύβει το μέλλον.

Καθώς έρχεται η περίοδος του φθινοπώρου, η νέα πανσέληνος στην Παρθένο, στις 2 Σεπτεμβρίου, σού επιτρέπει να κυνηγήσεις μια νέα αγάπη που δίνει προτεραιότητα στην επιθυμία σου για αξιοπιστία. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου, η νέα πανσέληνος στον Σκορπιό καλεί τη βαθιά, ερωτική ρομαντική εμπειρία στον κόσμο σου. Με τις περαστικές ερωτικές σχέσεις στον καθρέφτη, θα καταθέσεις την προσοχή σου σε ένα σύντροφο που μπορεί να αντέξει το πέρασμα του χρόνου.

Δίδυμος

Το 2023 μπορεί να έληξε με μια αβέβαιη νότα, αλλά όταν ο Ερμής, ο «άρχοντας» του χάρτη σου, σταθεροποιείται στον Τοξότη, επιτέλους θα αποκτήσεις κάποια σαφήνεια στην ερωτική σου ζωή. Αυτή η ενέργεια θα φτάσει στο αποκορύφωμά της κατά τη διάρκεια της Σεληνιακής έκλειψης στον Ζυγό, στις 25 Μαρτίου, ενθαρρύνοντάς σε να φλερτάρεις, να κοινωνικοποιηθείς και να βγάλεις τον εαυτό σου εκεί έξω. Θα περιτριγυρίσεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που μπορούν να ανταποκριθούν στην ενέργειά σου, και θα είναι πιο εύκολο να δεις ποιες συνδέσεις σού ταιριάζουν.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ο Ήλιος και ο Ερμής στον Ζυγό θα συνδεθούν στον πέμπτο οίκο των δημιουργικών ασχολιών, φέρνοντας αυξημένη κατανόηση και ευαισθησία σχετικά με αυτό που ψάχνεις σε ερωτικούς συντρόφους. Θα είναι εύκολο για σένα να εκφράσεις τις επιθυμίες σου, αλλά βεβαιώσου ότι δεν είναι παροδικά συναισθήματα.

Η ηλιακή έκλειψη στον Ζυγό, στις 2 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, διασκεδαστικής σχέσης, προσφέροντας ευκαιρίες για δημιουργική έμπνευση, αλλά μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου, θα επανεξετάζεις τον ρόλο σου στη ζωή άλλων ανθρώπων καθώς ο Ερμής σταθεροποιείται υποθετικά στον Τοξότη ακόμα μια φορά. Αν ήσουν ανικανοποίητος με το πού κατευθύνεται μια πιθανή σχέση, αυτή θα είναι η στιγμή να συζητήσετε τα πράγματα.

Kαρκίνος

Θα έχεις συνολικά τέσσερις σεληνιακούς κύκλους στον έβδομο οίκο των σχέσεων φέτος, Καρκίνε ενώ κανονικά υπάρχουν μόνο δύο, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός από μόνο του.

Αυτό σημαίνει ότι η ερωτική σου ζωή θα βιώσει κάποια σημαντική αλλαγή τους επόμενους μήνες, και όλα αρχίζουν με τη νέα Σελήνη στον Αιγόκερω. Αν έχεις οποιαδήποτε μακροπρόθεσμα σχέδια για για κάποιον, αυτή θα είναι η στιγμή να τα βάλεις σε εφαρμογή.

Μέχρι τη στιγμή που η Πανσέληνος στον Σκορπιό φωτίζει τον πέμπτο σου οίκο του σεξ, των ραντεβού και της δημιουργικότητας, στις 23 Απριλίου, θα είσαι επικεντρωμένος σε ένα νέο εραστή που «ανάβει» την ψυχούλα σου. Το πάθος στις σχέσεις είναι το παν για σένα, αλλά δεν ψάχνεις απλώς για κάτι περαστικό.

Ευτυχώς, μέχρι τις 21 Ιουνίου, η Πανσέληνος στον Αιγόκερω θα φέρει στο προσκήνιο την επιθυμία σου για ασφάλεια στην αγάπη. Αν και το να παίζεις είναι διασκεδαστικό, η σταθερότητα στις ερωτικές σου σχέσεις είναι πολύ πιο το στυλ σου. Η πανσέληνος στον Αιγόκερω επανέρχεται και πάλι στις 21 Ιουλίου, μια σπάνια εμφάνιση που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ερωτικό στιγμιότυπο για σένα. Βλέπεις έναν άνθρωπο που πλησιάζει σε όλα όσα θες; Αν ναι, ίσως ήρθε η ώρα να καθορίσεις τα πράγματα.

Η τέταρτη και τελευταία πανσέληνος στον Αιγόκερω συμβαίνει στις 30 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια ευκαιρία να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στην αγάπη. Αυτή η νέα πανσέληνος υποστηρίζει την επιθυμία σου για μία μακροχρόνια ρομαντική σχέση, οπότε είτε πηγαίνεις σε ένα πρώτο ραντεβού είτε κάνεις τα πράγματα επίσημα με τον σύντροφό σου, αυτή η σχέση έχει σοβαρή διάρκεια.

Λέων

Η ερωτική σου ζωή ξεκινά με ένα μεγάλο χτύπημα το 2024, Λέων. Ο πλανήτης της μεταστροφής, ο Πλούτωνας, θα μεταβεί στον Υδροχόο, εγκαινιάζοντας μερικές ακραίες αλλαγές στις σχέσεις σου, αλλαγές που διαρκούν για τα επόμενα 20 χρόνια. Η νέα πανσέληνος στον Υδροχόο επιβεβαιώνει αυτές τις νέες αλλαγές και φέρνει ευκαιρίες για να βάλεις στη ζωή σου αυθεντικές σχέσεις που δεν απαιτούν από εσένα να κάνεις συμβιβασμούς.

Οι σχέσεις σου θα φτάσουν σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την συνάντηση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο στις 17 Φεβρουαρίου, αμφισβητώντας τυχόν τρέχουσες δυναμικές εξουσίας. Αυτή η σύνδεση των δύο πλανητών μπορεί να εντείνει την ανάγκη κτητικότητας που έχεις για τους αγαπημένους σου, οπότε προσπάθησε να επιδείξεις πολύ εμπιστοσύνη και όρια σε αυτές τις δυναμικές.

Ευτυχώς, η διάθεση αλλάζει με την πανσέληνο στον Τοξότη στις 23 Μαΐου, φωτίζοντας την επιθυμία σου για ελευθερία όσον αφορά το σεξ και τα ραντεβού. Αν έχεις αισθανθεί περιορισμένος στην ερωτική σου ζωή, αυτή θα είναι η στιγμή να απελευθερωθείς και να διασκεδάσεις.

Η Πανσέληνος στον Υδροχόο στον έβδομο σου οίκο στις 19 Αυγούστου σού επιτρέπει να σκεφτείς το μέλλον σου με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Είσαι έτοιμος για κάτι σοβαρό; Αν όχι, η υποχώρηση του Ερμή στον Τοξότη που ξεκινά στις 25 Νοεμβρίου θα σου προσφέρει κάποια σαφήνεια. Αν η ερωτική σου ζωή έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκη και αγχωτική, μπορεί να είναι καιρός να απλοποιήσεις τα πράγματα.

Παρθένος

Καθώς ξεκινά το 2024, θα επικεντρωθείς σε πιθανές ρομαντικές προοπτικές. Μπορεί να σκέφτεσαι αν θέλεις να επενδύσεις σε κάποιον που αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπεις ως υλικό για μακροχρόνιο εταίρο. Αυτός ο έλεγχος πραγματικότητας θα φτάσει στο αποκορύφωμά του στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς ο ήλιος ενώνεται με τον Κρόνο στον ιδανικιστικό Ιχθύ, βάζοντας μια αιχμηρή εστίαση στις πραγματικότητες των σχέσεών σου.

Οι ελπιδοφόρες νέες αρχές ενισχύονται από τη νέα πανσέληνο στις 10 Μαρτίου, που σου δίνει την ευκαιρία να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στην αγάπη. Μπορεί να εξετάζεις τις πιθανότητες μιας νέας φλόγας ή την κατάσταση μιας τρέχουσας σχέσης. Κατά κάθε τρόπο, θα αισθάνεσαι αισιόδοξος για το τι μπορεί να φέρει το μέλλον.

Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, η έκλειψη στους Ιχθύες θα φωτίσει τον έβδομο σου οίκο, βάζοντας στο επίκεντρο το δέσιμό σου με έναν άνθρωπο. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις ότι οι φιλοδοξίες που έχεις για τη σχέση σου είναι εφικτές.

Ωστόσο, μέχρι την νέα πανσέληνο στον Αιγόκερω, στις 30 Δεκεμβρίου, θα επανέλθεις βλέποντας το μέλλον της ερωτικής σου ζωής μέσα από ένα ρεαλιστικό φακό. Είτε βλέπεις ξεκινάς κάτι εντελώς καινούργιο είτε αρχίζεις ένα νέο κεφάλαιο με έναν μακροχρόνιο εραστή, θα επικεντρώνεσαι μόνο στα μακροπρόθεσμα οφέλη αυτής της ένωσης.

Ζυγός

Είσαι ο κύριος πρωταγωνιστής του 2024. Ο Πλούτωνας μετακινείται στον καινοτόμο Υδροχόο, προκαλώντας μερικές σημαντικές αποκαλύψεις και αλλαγές στα πάθη σου. Η νέα Πανσέληνος στον Υδροχόο θα σου επιτρέψει να στρέψεις την προσοχή σου σε συνδέσεις που σου επιτρέπουν να είσαι ο πιο αυθεντικός εαυτός σου.

Μέχρι την 1η Απριλίου, ο Ερμής θα σταματήσει στους αποφασιστικούς Κριούς, παροτρύνοντας σε να αξιολογήσεις ξανά την τρέχουσα κατάσταση της ερωτικής σου ζωής. Έχεις δυσκολία να επιβάλλεις τον εαυτό σου στις ερωτικές σου σχέσεις; Αν ναι, θα είσαι ενθουσιασμένος να αποκαλύψεις κάποια πράγματα. Οποιεσδήποτε αποκαλύψεις έχεις θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους με την ηλιακή έκλειψη στον Κριό στις 8 Απριλίου, προτρέποντάς σε να επανακαθορίσεις ένα αίσθημα ανεξαρτησίας στην αγάπη.

Η Πανσέληνος στον Κριό στις 17 Οκτωβρίου φωτίζει την επιθυμία σου για περισσότερη ανεξαρτησία στην ερωτική σου ζωή. Έχεις ζητήσει με υπερβολικό τρόπο την παρουσία κάποιου άλλου στη ζωή σου; Αν ναι, αυτή είναι η στιγμή να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο.

Σκορπιός

Κατά τη νέα Πανσέληνο στους Ιχθύες στις 10 Μαρτίου, θα αρχίσεις να διακρίνεις τη δύναμη που έχει το να ανθίζει μία ρομαντική σχέση, γεγονός που θα σε προσκαλέσει να πλησιάσεις κάποιες προοπτικές. Ενώ συνήθως προσεγγίζεις το ραντεβού με προσοχή, θα είσαι πιο διατεθειμένος να διατηρήσεις μια ανοιχτόμυαλη προοπτική όταν πρόκειται για θέματα της καρδιάς.

Με τη νέα πανσέληνο στον Ταύρο στις 7 Μαΐου, θα αισθανθείς έλξη προς την άνεση που προσφέρει ένας ρομαντικός σύντροφος. Η ασφάλεια στην αγάπη είναι τέλεια, έτσι δεν είναι; Η σύναξη της Αφροδίτης με τον Δία στον Ταύρο στις 23 Μαΐου το επιβεβαιώνει και προωθεί την έναρξη μιας σταθερής και συνεπούς σχέσης.

Η ερωτική σου ζωή μπαίνει σε προτεραιότητα μέχρι τις 8 Ιουνίου, καθώς ο Άρης, ο ηγέτης σου, μετακινείται στον αισθησιακό Ταύρο. Μπορεί να πάρεις ξαφνικά μέτρα όσον αφορά την κατάσταση της σχέσης σου, προχωρώντας τις συνδέσεις σε ένα σημείο που προσφέρει ακόμα περισσότερη οικειότητα και σταθερότητα.

Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν ξανά κατά τη διάρκεια της Πανσέληνου στους Ιχθύες στις 17 Σεπτεμβρίου, φωτίζοντας τους τρόπους με τους οποίους συνδέεσαι με τα πάθη σου. Αν δεν έχεις καταφέρει να δεις τη δυναμική ενός νέου έρωτα, σύντομα θα αρχίσεις να αισθάνεσαι πιο αισιόδοξη για το μέλλον. Τα πράγματα αρχίζουν να σταθεροποιούνται στην ερωτική σου ζωή κατά την Πανσέληνο στον Ταύρο στις 15 Νοεμβρίου, αυξάνοντας την επιθυμία σου για αξιόπιστους ανθρώπους και σχέσεις γύρω σου.

Τοξότης

Το 2024 έχει πολλές συναρπαστικές συνδέσεις για εσένα, Τοξότη, και όλα ξεκινούν με τον Ερμή να σταματάει στον Κριό την 1η Απριλίου. Θα απομακρύνεις τις αγάπες που ξεφουσκώνουν για να δώσεις χώρο σε αυτές που ανάβουν τη φλόγα σου. Μέχρι την ηλιακή έκλειψη στον Κριό στις 8 Απριλίου, θα στρέψεις το ενδιαφέρον σου σε μια συναρπαστική νέα σχέση που επιτρέπει χώρο για τις ατομικές σου προσπάθειες.

Μέχρι τις 25 Μαΐου, ο Δίας, μετακινείται στους Κριούς, επεκτείνοντας τις σχέσεις σου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, μπορεί να δεις μια ρομαντική σχέση να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο σοβαρή. Ενώ ενδέχεται να νιώθεις ακόμα ανασφάλεια για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα απολαμβάνεις τη διαδικασία της γνωριμίας με κάποιον που σε κρατάει ζωντανό.

Η νέα σελήνη στους Δίδυμους στις 6 Ιουνίου σου επιτρέπει να κάνεις μερικές σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση αυτής της ένωσης. Είναι η πραγματική; Παρόλο που η τοποθέτηση ταμπέλας στα πράγματα μπορεί να φαίνεται απειλητική, δεν θα πρέπει να σου αφαιρέσει από τη διασκέδαση που έχεις.

Καθώς ο Άρης μετακινείται στους Δίδυμους στις 20 Ιουλίου, θα αρχίσεις να βλέπεις την πορεία των ρομαντικών σου σχέσεων να αυξάνει την ταχύτητά της. Θα εξελιχθεί η σχέση σε κάτι πιο σοβαρό πριν χάσεις το ενδιαφέρον σου; Οι απότομες αντιδράσεις θα φτάσουν σε ένα ακόμα σημαντικό κορύφωμα με την πανσέληνο στον Κριό στις 17 Οκτωβρίου, υποδηλώνοντας την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου έρωτα.

Η Πανσέληνος στους Δίδυμους, στις 15 Δεκεμβρίου, φέρνει την προσοχή σου στην ερωτική σου ζωή. Μπορεί να μην έχεις όλες τις απαντήσεις, αλλά αυτό είναι αυτό που κάνει το παιχνίδι διασκεδαστικό. Οι σύντροφοί σου ήταν πάντα οι καλύτεροι σου δάσκαλοι, και το 2024 θα αποκτήσεις πολλές νέες εκδοχές μέσω των άλλων.

Αιγόκερως

Στις 29 Απριλίου, η Αφροδίτη μετακινείται στον αγαπημένο Ταύρο, εμπνέοντάς σε να ”εγκατασταθείς” σε μια νέα ρομαντική σχέση που φέρνει ευχαρίστηση και ασφάλεια. Θα είναι εύκολο να δώσεις προτεραιότητα στην προσωπική σου ικανοποίηση, και οι σχέσεις στις οποίες βρίσκεσαι θα ενισχύσουν αυτήν την ενέργεια.

Μέχρι τη νέα σελήνη στον Ταύρο στις 7 Μαΐου, μπορεί να βρεις τον εαυτό σου να ξεκινάει με δυσκολίες μια ρομαντική σχέση που φέρνει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ανταποδοτικά οφέλη. Η σύμπραξη της Αφροδίτης με τον Δία στον πέμπτο οίκο του σεξ και των δημιουργικών προσπαθειών, στις 23 Μαΐου, ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτήν την ένωση, επιτρέποντάς σου να ξεκινήσεις ένα δυναμικό ωφέλιμο ξεκίνημα μεταξύ εσένα και του αγαπημένου σου. Αν είσαι ελεύθερη, αυτή θα είναι η πιο ιδανική στιγμή για να βγεις ραντεβού.

Στις 17 Ιουνίου, ο επικοινωνιακός Ερμής συναντά την Αφροδίτη στους φιλόξενους Καρκίνους, επιτρέποντάς σου να συμμετέχεις σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με άλλους ανθρώπους. Αν έχεις σκοπό να εκφράσεις κάποια συναισθήματά σου, τώρα είναι η στιγμή που θα ακουστείς χωρίς κρίση.

Η νέα σελήνη του Καρκίνου στις 5 Ιουλίου σου δίνει την ευκαιρία να βρεις άνεση στην παρουσία άλλων. Ενώ δε σου αρέσει να φαίνεσαι επιθετικός, θα αποζητάς μια οικεία παρουσία που ξέρει ακριβώς πώς να σε παρηγορήσει.

Ικανοποιητικές ερωτικές σχέσεις έρχονται σε επίκεντρο με τη νέα σελήνη του Νοεμβρίου στις 15 Νοεμβρίου, φωτίζοντας τη ρομαντική και ερωτική πλευρά. Αν έχεις αμελήσει την επιθυμία σου για σύνδεση, αυτή είναι η στιγμή να πλησιάσεις έναν αξιόπιστο πιθανό συνοδό.

Υδροχόος

Ο ρομαντισμός είναι η πρώτη σκέψη για εσένα καθώς η πλήρης σελήνη στον Λέοντα στις 25 Ιανουαρίου αναδύθηκε στον έβδομο σου οίκο, αυτόν των σχέσεων.

Αυτή η επιθυμία θα ενταθεί μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, καθώς η Αφροδίτη συναντά τον Πλούτωνα στον δικό σου, τον Υδροχόο. Πρέπει να κάνεις τις επιθυμίες σου γνωστές χωρίς να στείλεις το λάθος μήνυμα. Για να έχεις υγιείς σχέσεις, θα πρέπει να επιτρέψεις να είσαι λίγο πιο ευάλωτος.

Τα πράγματα γίνονται πιο παιχνιδιάρικα στον έρωτα καθώς ο Δίας μετακινείται στους περίεργους Δίδυμους στις 25 Μαΐου, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες. Αν και μερικές από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να είναι προσωρινές, τα ερεθίσματα που σου φέρνουν θα αξίζουν τον κόπο.

Μέχρι τη νέα σελήνη των Διδύμων στις 6 Ιουνίου, θα ενδιαφέρεσαι να βγαίνεις με ανθρώπους που σε κρατούν σε αγωνία. Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν κατά τη νέα σελήνη του Λέοντα στις 4 Αυγούστου, βάζοντας τις συναισθηματικές σου ανάγκες στο επίκεντρο των σχέσεων.

Θα είσαι πιο πρόθυμη να κάνεις γνωστά τα συναισθήματά σου για έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, δυνατά, ξεκάθαρα και σαφή. Η προσπάθεια σου να προσεγγίσεις κάποιον μπορεί να φαίνεται τρομακτική, αλλά τουλάχιστον είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.

Ιχθύς

«Love is in the air» καθώς η σελήνη του Παρθένου αναδύεται στις 24 Φεβρουαρίου, φωτίζοντας έναν ελπιδοφόρο ερωτικό ενδιαφέρον που κάνει τσεκ σε όλα τα κουτάκια σου. Συνήθως είσαι επιλεκτικός όταν πρόκειται για ραντεβού, αλλά ενδέχεται να βρεις ελκυστικό κάποιον που να πληροί τα κριτήριά σου και να σκεφτείς σοβαρά τις προοπτικές του μελλοντικού ερωτικού σου βίου μέχρι τις 21 Μαρτίου, καθώς η Αφροδίτη συνδέεται με τον Κρόνο στους Ιχθύες.

Η νέα σελήνη του Καρκίνου, στις 5 Ιουλίου, σού επιτρέπει να εξερευνήσεις μια ρομαντική σχέση που φαίνεται συναισθηματικά ώριμη και αξιόπιστη. Κάνε γνωστές τις ανάγκες σου στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Αυτό θα ενισχύσει μόνο την έλξη του προς εσένα.

Στις 4 Αυγούστου, ο Ερμής θα σταθεί στον αναλυτικό Παρθένο, φέρνοντας ορισμένες σημαντικές συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση των ερωτικών σου σχέσεων.

Μέχρι τις 28 Αυγούστου, η Αφροδίτη στον Παρθένο έρχεται απέναντι από τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες, θολώνοντας κάποιες από τις γραμμές στις ερωτικές σου προσπάθειες. Η νέα σελήνη του Παρθένου, στις 2 Σεπτεμβρίου, σού προσφέρει μια ευκαιρία να ξεκινήσεις από την αρχή στις σχέσεις σου, αυτή τη φορά με πιο καθαρό μυαλό.

Πάντα σου άρεσε να φροντίζεις τους συντρόφους σου, και αυτή θα είναι η στιγμή που μπορείς να επικεντρωθείς στο πώς μπορείς να βελτιώσεις την κατάσταση της σχέσης σου.

