Το διάσημο χολιγουντιανό ζευγάρι, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, είναι ερωτευμένο και σήμερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιορτάζει!

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο δείχνει το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά σε διαφορετικά στιγμιότυπα -με ένα ασπρόμαυρο φόντο- και υπό τους ήχους του «La vie en rose».

«Ευτυχισμένη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην αγάπη μου, Μάικλ, σφραγισμένη με ένα φιλί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η «ερωτοχτυπημένη» Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Οι δύο ηθοποιοί είναι παντρεμένοι από το 2000, αφού γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία, τον Αύγουστο του 1998. Έχουν δύο παιδιά.

