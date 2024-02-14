Το διάσημο χολιγουντιανό ζευγάρι, Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, είναι ερωτευμένο και σήμερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιορτάζει!
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο δείχνει το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά σε διαφορετικά στιγμιότυπα -με ένα ασπρόμαυρο φόντο- και υπό τους ήχους του «La vie en rose».
«Ευτυχισμένη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην αγάπη μου, Μάικλ, σφραγισμένη με ένα φιλί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η «ερωτοχτυπημένη» Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.
Οι δύο ηθοποιοί είναι παντρεμένοι από το 2000, αφού γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ, στη Γαλλία, τον Αύγουστο του 1998. Έχουν δύο παιδιά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.