Η έκπληξη του Michael Douglas όταν έμαθε τι κοινό έχει με τη Scarlett Johansson...

Ο Μάικλ Ντάγκλας ανακάλυψε ότι μία διάσημη συνάδελφός του είναι μακρινή συγγενής του. Ο παρουσιαστής Δρ. Χένρι Λούις Γκέιτς Τζ, στη σειρά του PBS, «Finding Your Roots», στην οποία έχουν εμφανιστεί πολλοί διάσημοι για να μάθουν περισσότερα για το γενεαλογικό τους δέντρο, αποκάλυψε ότι η πρωταγωνίστρια του «Black Widow» Σκάρλετ Γιόχανσον είναι «ξαδέρφη DNA» του Ντάγκλας.

«Αστειεύεστε;», είπε εμφανώς σοκαρισμένος ο διάσημος ηθοποιός στην εκπομπή. «Ω, αυτό είναι καταπληκτικό. Εντάξει. Είναι φοβερό».

Σύμφωνα με τον Γκέιτς και το «βιβλίο της ζωής» του, που περιέχει έρευνα από επαγγελματίες γενεαλόγους, οι δύο σταρ «μοιράζονται πανομοιότυπους κλάδους DNA σε τέσσερα διαφορετικά χρωμοσώματα».

Οι κλάδοι του κοινού DNA των δύο ηθοποιών «εμφανίζονται στις μητρικές γραμμές της Γιόχανσον, οι οποίες εκτείνονται σε εβραϊκές κοινότητες της Ανατολικής Ευρώπης», ανέφερε ο παρουσιαστής. «Αυτό είναι απίστευτο», απάντησε ο σταρ. «Λοιπόν, ανυπομονώ να τη δω την επόμενη φορά!».

Michael Douglas Discovers He's Related to Scarlett Johansson on 'Finding Your Roots': 'Are You Kidding?' https://t.co/dTRDo2PiAt — People (@people) April 3, 2024

Σημειώνεται ότι οι δύο πολυβραβευμένοι ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Marvel, «Avengers: Endgame» το 2019, όπως αναφέρει το People.

O Ντάγκλας είναι το πρώτο παιδί των ηθοποιών Κερκ και Νταϊάνα Ντάγκλας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες του ήταν Ρώσοι Εβραίοι που μετανάστευσαν στην Αμερική. Eίναι πατέρας τριών παιδιών και παντρεμένος από το 2000 με την Ουαλή ηθοποιό Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

