Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Κριός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας. Θα είναι μια ευνοϊκή περίοδος για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ταύρος

Θα νιώσετε πιο συναισθηματικοί. Η διαίσθησή σας θα είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών που θα σας βοηθήσει να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί επίσης να είναι μια ευνοϊκή περίοδος για να ενισχύσετε τις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί σήμερα να κάνετε όποια επιλογή θέλετε και να στεφτεί με επιτυχία. Αρκεί να εγκαταλείψετε την παθητική και μοιρολατρική στάση, να αποβάλλετε από την σκέψη σας τα όσα δεν σας αρέσουν στην ζωή σας και να σκεφτείτε θετικά, οραματιζόμενοι το μέλλον σας. Αφήστε τις έγνοιες και ανησυχίες κατά μέρος για πράγματα που αντικειμενικά δεν μπορείτε να ελέγξετε και περιορίστε την σκέψη και την δράση σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε. Η θετική σκέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας…

Καρκίνος

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Λέων

Η μέρα θα φέρει έντονη δραστηριότητα και πιεστικές προθεσμίες. Διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και ταξίδια είναι πολύ πιθανά. Το φεγγάρι θα είναι θετική για το ζώδιο σας, μια και μπορεί να μονιάσετε με κάποιον, με τον οποίο βρίσκεστε στα μαχαίρια. Ένα συμβόλαιο ή μια συνεργασία μπορεί να τελειώσει, θα ανοίξουν όμως σύντομα οι δρόμοι για κάτι καινούργιο.

Παρθένος

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για εσάς για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Ίσως ανακαλύψετε νέα ενδιαφέροντα και χόμπι που θα γίνουν σημαντική πηγή έμπνευσης και ενέργειας. Ωστόσο, προσέξτε να μην ξεχάσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την επικοινωνία μαζί τους.

Ζυγός

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Σκορπιός

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας στην δουλειά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε. Απo την άλλη όμως είστε δοσμένοι στον επαγγελματικό σας χώρο, μιας και έχετε σκοπό να καταπλήξετε με τις επιδόσεις σας.

Τοξότης

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Αιγόκερως

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.

Υδροχόος

Μια μικρή παρεξήγηση για ασήμαντο λόγο μπορεί να βάλει φωτιά στην σχέση σας και να καταλήξετε σε έντονους διαπληκτισμούς. Έχετε την τάση να γκρινιάζετε, γιατί αισθάνεστε ότι είστε από την ζωή και από την μοίρα αδικημένοι. Δείτε όμως γύρω σας τα όσα θετικά σας συμβαίνουν και θα διαπιστώσετε ότι θα έπρεπε να είστε ευχαριστημένοι…

Ιχθείς

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Οι αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Διαβάστε περισσότερα για ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη εδώ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.