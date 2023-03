Brooke Shields: Δέχθηκα σεξουαλική επίθεση από στέλεχος του Χόλιγουντ

Το ντοκιμαντέρ της Μπρουκ Σιλντς «Pretty Baby» προκάλεσε αίσθηση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο περιεχόμενο της ταινίας.

Η νέα ταινία της Σιλντς μιλά για τη ζωή της στη βιομηχανία του θεάματος, ξεκινώντας από την άνοδό της ως παιδικό μοντέλο και καταλήγοντας στους ρόλους της σε ταινίες όπως το «Pretty Baby» και το «The Blue Lagoon».

Ωστόσο, αυτό που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού είναι η αποκάλυψη ότι η Μπρουκ Σιλντς δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από ένα ισχυρό στέλεχος του Χόλιγουντ στα 20 της χρόνια. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «People», η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν είχε δημοσιοποιήσει την επίθεση μέχρι τώρα, επειδή πίστευε ότι κανείς δεν θα την πίστευε.

Brooke Shields Says a Hollywood Exec Sexually Assaulted Her After a Dinner Meeting in Her 20s: ‘I Thought I Was Getting a Movie Job’ https://t.co/TsLFGCcJsW

Μοιράστηκε, επίσης, πώς την επηρέασε η επίθεση, λέγοντας: «Μου πήρε πολύ καιρό να το επεξεργαστώ. Τώρα είμαι πιο θυμωμένη από ό,τι μπορούσα να είμαι τότε». Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι κατηγορούσε τον εαυτό της για την επίθεση μετά, λέγοντας: «Έλεγα συνέχεια: ‘’Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί πήγα μαζί του; Δεν έπρεπε να είχα πιει εκείνο το ποτό στο δείπνο’’».

Η επίθεση έλαβε χώρα σε ένα επαγγελματικό δείπνο, όταν η Μπρουκ Σιλντς αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο Princeton. Το ανώνυμο στέλεχος του Χόλιγουντ την είχε προσκαλέσει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, όπου προχώρησε στην επίθεση εναντίον της. Η ηθοποιός ανέφερε ότι «πάγωσε» κατά τη διάρκεια της επίθεσης και κατηγορούσε τον εαυτό της στη συνέχεια.

Η Μπρουκ Σιλντς ελπίζει ότι η ιστορία της μπορεί να βοηθήσει άλλες γυναίκες που μπορεί να έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις. Θέλει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βγουν μπροστά και να ζητήσουν βοήθεια, λέγοντας: «Αν φοβάσαι, δικαίως φοβάσαι. Είναι τρομακτικές καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι βίαιες για να είναι τρομακτικές».

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία της Lana Wilson, χαρακτηρίστηκε «συναρπαστικό» και «ολοκληρωμένο» από το «Variety». Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 3 Απριλίου.

Brooke Shields says she was sexually assaulted in her 20s -- something she says she blamed herself for at the time ... and will be discussed further in her new doc. https://t.co/i2kLeQuhog