Ariana Grande: Τραγουδά με τη γιαγιά της στο νέο της άλμπουμ «Eternal Sunshine»

Το επερχόμενο άλμπουμ της Αριάνα Γκράντε, «Eternal Sunshine», θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τη γιαγιά της.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, η οποία πρωταγωνιστεί ως «Glinda» στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού μιούζικαλ «Wicked», θα κυκλοφορήσει το νέο της LP στις 8 Μαρτίου.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια.

Μεταξύ των τραγουδιών που ανακοινώθηκαν είναι ένα single το οποίο τραγουδά με τη γιαγιά της, το Ordinary Things (Feat Nonna).

Η Αριάνα Γκράντε, η οποία είναι ιταλικής καταγωγής, έχει μια γιαγιά 98 ετών που ονομάζεται Μάρτζορι με την οποία φωτογραφίζεται συχνά.

Το «Eternal Sunshine» ακολουθεί το κορυφαίο άλμπουμ της ποπ σταρ του 2020 «Positions», το οποίο κυκλοφόρησε σε μια πολυτελή έκδοση τον επόμενο χρόνο με επιπλέον τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιού Test Drive.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

